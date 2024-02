Hackfest 2024, le rendez-vous des amateurs et professionnels de la cybersécurité  

Sup’Com CyberSecurity Club annonce la 8e édition de Hackfest, une compétition nationale de cybersécurité, qui se déroulera les 20 et 21 avril 2024 au pôle technologique El Ghazela, à l’Ariana, au nord de Tunis.

Evénement dédié à la promotion de la cybersécurité et à l’échange de connaissances dans le domaine, Hackfest cherche à mettre en lumière les compétences tunisiennes dans le domaine de la cybersécurité et à positionner la Tunisie en tant que destination technologique compétitive.

L’engouement pour la cybersécurité parmi les étudiants tunisiens s’est manifesté à travers les précédentes éditions du Hackfest. L’année dernière, pas moins de 25 équipes, regroupant au total plus de 100 challengers et plus de 150 participants issus de divers établissements publics et privés, ont pris part à l’événement. Cette affluence record témoigne de l’intérêt croissant que suscite la cybersécurité dans notre pays et souligne son importance dans le paysage éducatif et professionnel tunisien.

Le Hackfest est ouvert à tous ceux qui sont intéressés par le domaine de la cybersécurité et qui souhaitent apprendre. Que vous soyez débutant ou expert, étudiant ou professionnel, vous serez accueilli pour une expérience enrichissante où vous prendrez connaissance des dernières avancées dans le domaine. C’est aussi une occasion de réseautage et de partage d’expérience. Le programme inclut des conférences de haut niveau données par des experts reconnus à l’échelle mondiale, des ateliers pratiques, une session dédiée aux enfants, et des challenges permettant une immersion dans les dernières tendances et les meilleures pratiques de la cybersécurité.

Hackfest accueille, par ailleurs, Capture The Flag (CTF), une compétition qui où les participants se mesurent à une série de défis stimulants, mettant à l’épreuve leurs compétences en matière de piratage éthique, de cryptographie, et d’ingénierie inverse, entre autres aspects de la cybersécurité. Chacun se lance à la recherche de failles, résout des énigmes corsées et récupère des «flags» (drapeaux) soigneusement dissimulés au sein des systèmes et des applications.

Cette compétition a pour objectif de pousser les limites des participants, testant non seulement leurs compétences techniques, mais aussi leur capacité à penser stratégiquement et à travailler en équipe.

Le Hackfest se déroulera en deux étapes : un tour qualificatif en ligne, les 22 et 23 mars, permettant aux équipes de démontrer leur expertise et de se qualifier pour la finale; les équipes les plus performantes seront ensuite conviées à la finale, les 20 et 21 avril au technopôle El-Ghazela.

Les étudiants passionnés de sécurité informatique sont vivement encouragés à participer à cette expérience unique et à relever les défis du Hackfest. Ce sera l’occasion idéale pour mettre en valeur leurs compétences, de s’attaquer à des problèmes réels et de se connecter avec des professionnels de renom dans le domaine de la cybersécurité.

Le comité d’organisation du Hackfest est composé des membres du bureau de Sup’Com CyberSecurity Club, des chercheurs en cybersécurité et des anciens diplômés de Sup’Com qui ont acquis une expérience professionnelle dans le domaine.