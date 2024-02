Médecine et création : Colloque des médecins créateurs les 24 & 25 février à Monastir

L’association Médecine Culture Art (MCA), organise sous la supervision de la délégation régionale des affaires culturelles et en collaboration avec le complexe culturel de Monastir, la 3e édition du Colloque des médecins créateurs.

Cet évènement s’étalera sur deux jours, soit le 24 et le 25 février 2024 et prévoit un riche programme d’activités notamment sur la créativité, la relation de la médecine avec la création artistique, la création, les traditions anciennes ainsi qu’un près-midi musical et poétique.

Programme :

Samedi 24 février 2024

Première session : Président Dr Ahmed Dhieb

14h10 : Relation de la médecine avec la création artistique entre refus et l’admission / Pr Mohamed Abdeladhim

14h30 : Rôle du hasard dans la création (selon mon propre reçu) / Dr Ali Ouertani

Deuxième session : président Pr Mohamed Abdeladhim

15h40 : Pourquoi le médecin n’est pas écrivain et encore moins artiste ? Dr Ahmed Dhieb

14h00 : La rupture épistémologique médicale = des traditions anciennes aux aventures créatives récentes Pr Hammadi Jaballah

14h20 : Discussion

Dimanche 25 février 2024

Première session : président Pr Andria Radhi

09h30 : La musique comme élément influant pour promouvoir l’intelligence humaine Pr Fakher Hakima

09h50 : L’art d’écrire reste un art de décrire ou l’anatomie de la langue Pr Kamel Ounnes

10h10 : Ibrahim naji entre les vestiges de la bien aimée et l’autopsie e la victime Pr Lassaad Ayari

10h30 : Discussion

Deuxième session : président Pr Lassaad Ayari