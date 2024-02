Tunisie : les investissements agricoles approuvés baissent de 25,1% en 2023

La valeur des investissements agricoles approuvés en 2023 a diminué de 25,1% par rapport à 2022 pour s’établir à 480,1 millions de dinars (MDT).

C’est ce qu’indique le bulletin statistique sur les investissements agricoles privés en 2023 publié lundi 19 février 2024 par l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia), qui n’essaie pas d’expliquer les causes de cette diminution, que l’on peut aisément deviner : la crise économique et financière dans le pays, la détérioration du climat des affaires, la bureaucratie qui vient à bout des meilleures volontés et les perspectives mitigées du secteur agricole, en raison du changement climatique et la sécheresse qui perdure depuis plusieurs années.

Le nombre d’opérations d’investissement a également diminué de 11% à 3021 opérations, qui créeront 3076 emplois permanents, contre 3552 en 2022.

Par rapport au plan de développement 2016-2020, les investissements agricoles privés ont diminué de 32,4% en nombre et de 28% en valeur.

Les investissements se répartissent comme suit 381,5 MDT pour l’agriculture, 73,9 MDT pour les services, 57,9 MDT pour la pêche, 33,3 MDT pour la première transformation et 3,9 MDT pour l’aquaculture.

On note également une diminution du nombre d’investissements approuvés en faveur des jeunes, avec 510 opérations d’une valeur de 52,3 MDT, contre 791 opérations d’une valeur de 83,8 MDT en 2022.

A l’inverse, 320 opérations d’une valeur de 33,3 MDT ont été approuvées en faveur des femmes, contre 253 opérations d’une valeur de 28,3 MDT en 2022.

Les investissements approuvés ont bénéficié de dons d’une valeur de 139,5 MDT, soit 29,1% du volume des investissements approuvés, contre 168,2 MDT en 2022 (26,3%).

Les subventions pour l’achat de matériel agricole se sont élevées à 57,5 ​MDT, soit 41,2% du total des subventions approuvées. Le taux du prêt est tombé à 20 % maximum.

Quant aux indicateurs d’investissement dans les composantes contribuant à rationaliser l’utilisation des ressources naturelles, les investissements approuvés en équipements photovoltaïques se sont élevés à 11,7 MDT, avec des subventions de 5,9 MDT.

Les investissements dans la production biologique se sont élevés à 10,2 MDT, avec des subventions de 3,4 MDT.

Les investissements approuvés dans les volets plantation d’oliviers se sont élevés à 8 MDT, avec des subventions de 3,6 MDT.

Les investissements approuvés dans les volets d’économie d’eau se sont élevés à 13,9 MDT, avec des subventions de 6,5 MDT.

Par ailleurs, les commissions d’octroi ont approuvé 42 prêts fonciers d’une valeur de 6,6 MDT, contre 58 prêts d’une valeur de 9,4 MDT en 2022. Ces prêts permettront d’insérer 413 hectares de terres dans le cycle économique, contre 519 hectares en 2022.

I. B.