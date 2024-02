Tunisie : Rencontre entre la présidente de la BERD et la ministre de l’Économie

La coopération financière et technique entre la Tunisie et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ainsi que les possibilités et les opportunités pour renforcer davantage cette coopération dans les prochaines périodes, en ligne avec les priorités nationales, ont été au centre des discussions qui ont réuni lundi 19 février 2024 la ministre de l’Économie et de la Planification, Feryel Ouerghi, et la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, ainsi que la délégation qui l’accompagnait.

Au cours de cette réunion, la ministre de l’Économie et de la Planification a salué les contributions de la BERD au soutien du processus de développement en Tunisie depuis le début de la coopération en 2012, que ce soit par le financement ou la fourniture d’assistance technique pour de nombreux projets, tant dans le secteur public que privé.

Feryel Ouerghi a exprimé la volonté du gouvernement tunisien de renforcer davantage le partenariat entre les deux parties, en particulier dans les domaines prioritaires de développement, notamment dans le domaine de l’économie verte, en particulier les énergies renouvelables, le soutien aux petites et moyennes entreprises, la digitalisation et le renforcement de la sécurité alimentaire, ainsi que la réforme des institutions publiques.

De son côté, la présidente de la BERD a réaffirmé l’engagement de son institution à soutenir la Tunisie dans ses efforts de réforme et à continuer à financer les projets prioritaires, en plus du soutien et de l’assistance technique pour stimuler l’activité économique, augmenter le rythme de croissance et améliorer les conditions sociales.

Communiqué