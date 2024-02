La Coordination des familles des détenus politiques alerte sur l’état de santé de Issam Chebbi

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce jeudi 22 février 2024, la Coordination des familles des détenus politiques a indiqué que l’état de santé de Issam Chebbi, secrétaire général du parti Al-Joumhouri s’est détérioré au 11e jour de la grève de la faim.

«Malgré la détérioration de son état de Santé, Issam Chebbi est attaché à poursuivre sa grève de la faim», ajoute la même source, en précisant que les autres détenus : Jawher Ben Mbarek, Khayem Turki et Abdelhamid Jlassi, montrent des signes évidents d’épuisement et de fatigue physique.

«Leur état de santé est toutefois stable à l’exception d’une perte de poids et d’une hypoglycémie. Leur moral est bon et ils adressent à nouveau leurs remerciements à tous ceux qui les soutiennent et qui soutiennent les causes justes», lit-on encore dans le communiqué.

Notons que Ghazi Chaouachi et Ridha Belhaj ont été contraints d’interrompre leurs grève de la faim, sur conseil du médecin de la prison de la Mornaguia et ce suite à la dégradation de leur état de santé, les exposant à d’éventuelles graves conséquences.

Outre les détenus dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat, le chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi a également entamé une grève de la faim lundi dernier et Ali Larayedh lui a emboîté le pas ce jour pour «protester contre les poursuites et la détention des opposants et pour dénoncer les campagnes de dénigrement et d’incitation visant les détenus politiques en violation de la présomption d’innocence»..

Y. N.