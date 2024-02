Tunisie : les détenus politiques poursuivent leur grève de la faim

Les familles des détenus dans le cadre du complot contre la sécurité de l’État ont déclaré que les prévenus – en grève de la faim depuis une dizaine de jours – continueraient leur mouvement de protestation contre leur «détention injustifiée» et le «mutisme du procureur», jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites.

Les familles ont déclaré lors d’une conférence de presse organisée par la Coordination des familles des détenus politiques, mercredi 21 février 2024, au siège du parti Al-Joumhouri à Tunis, que leurs proches – en détention depuis 365 jours – n’avaient pas encore été entendus par la justice sur les faits qui leur sont reprochés.

«Les prévenus sont des acteurs politiques dans un régime démocratique, tenant leurs réunions en public et sous surveillance», ont-ils souligné, sachant que ces derniers ont été arrêtés suite à des rencontres au cours de laquelle ils ont discuté des moyens de faire face à ce qu’il considère une dérive autocratique et l’instauration d’un pouvoir personnel par le président de la république Kaïs Saïed. Leurs avocats parlent d’accusations graves et non étayées, et de procédures judiciaires lentes et incohérentes, puisqu’ils n’ont pas encore été entendus par le juge après plus d’un an d’incarcération.

Ezzedine Hazgui, père de Jaouher Ben Mbarek, dirigeant du Front du salut national (FSN), a critiqué les conditions de détention des prisonniers politiques.

Faiza Chebbi, épouse de Issam Chebbi, secrétaire général du Parti Al-Joumhouri, a déclaré que les prévenus avaient refusé de comparaître devant le juge d’instruction pour protester contre la décision de prolongation de leur période de garde à vue et contre les mauvaises conditions de leur transfert de la prison au tribunal.

Monia Brahim, épouse d’Abdelhamid Jelassi, ancien dirigeant d’Ennahdha, a déclaré que la plupart des grévistes de la faim souffrent de maladies chroniques et sont âgés de plus de 60 ans.

I. B. (avec Tap).