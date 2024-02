Tunisie : Le comité de défense d’Abir Moussi dénonce un acharnement judiciaire

Au lendemain du mandat de dépôt émis contre la présidente du Parti destourien libre (PDL) et avocate Abir Moussi, son comité de défense a publié un communiqué, jeudi 22 février 2024, dans lequel il dénonce notamment un acharnement judiciaire.

Le comité de défense estime que Abir Moussi est systématiquement ciblée, dénonçant «un acharnement judiciaire en raison de son activité politique et des positions de son parti opposés aux autorités», et a rappelé au passage que la cheffe du PDL est la première et seule personnalité politique placée en détention sur la base l’article 24 du décret 54.

Le mandats de dépôt émis hier fait suite à une plainte déposée par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), et le comité a réclamé à ce propos une confrontation entre Abir Moussi et le président de l’Instance Farouk Bouasker, en sa qualité de plaignant «afin qu’elle puisse répondre aux accusations et présenter les preuves évidentes que ses déclarations ont été faites lors de déclarations politiques basées sur des analyses objectives».

Enfin, le Comité de défense a renouvelé son appel aux institutions judiciaires à jouer leur rôle pour garantir les libertés «et à mettre fin aux atteintes au droit d’expression en utilisant l’article 24 du décret n°54».

Y. N.