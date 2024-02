Tunisie : Hamma Hammami appellera au boycott des présidentielles

Hamma Hammami critique les conditions dans lesquelles se dérouleront les élections présidentielles à l’automne 2024, indiquant que son parti n’est pas concerné par ce rendez-vous, qu’il qualifie de mascarade.

Le porte-parole du parti des Travailleurs, qui intervenait jeudi 22 février 2024 sur IFM, a aussi prédit une faible participation à ces élections, comme celles enregistrées lors des deux dernières consultations électorales : législatives et locales, où le taux de participation a été de 11 à 12%.

Les présidentielles se tiendront dans un contexte assez particulier avec des personnalités politiques en prison ou poursuivies en justice et dans une atmosphère de peur qui règne dans le pays, a souligné Hammami, ajoutant que ces élections «seraient une mascarade, semblable à celles des législatives et locales». «Je le dis publiquement : le pays a besoin d’une nouvelle phase de révolution», a-t-il lancé.

Tout en exprimant sa solidarité avec les prisonniers politiques en grève de la faim en prison et en exigeant leur libération immédiate, Hammami à déclaré que «les Tunisiens sont desservis par une politique qui les affame et les appauvrit, et les prochaines présidentielles ne remplissent pas les conditions minimales de liberté et d’intégrité.» C’est pourquoi, il appellera à leur boycottage, a-t-il expliqué.

I. B.

Vidéo.