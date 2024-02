Tunisie-Météo : L’INM prévoit un week-end froid et pluvieux

Des pluies orageuses et une baisse des températures sont attendues pour le week-end du 24 et 25 février 2024, et ce, dans la plupart des régions de Tunisie, annonce l’Institut national de la météorologie (INM).

Dans une alerte météo, l’INM indique que les premières pluies sont attendues dès la nuit de ce vendredi 23 février, en particulier au nord et au centre du pays et que les précipitations vont s’intensifier à partir de samedi.

Des vents et des orages ainsi qu’une baisse des températures sont également prévus durant le week-end et seront accompagnés de pluies orageuses dans la plupart des régions de Tunisie.

Y. N.