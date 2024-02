Tunisie : Une mère de famille poignardée par son mari sur la voie publique

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé la prise en charge d’une femme de 39 ans mère de deux enfants, qui a été poignardée à plusieurs reprises par son mari sur la voie publique.

Dans son communiqué, le ministère précise que cette tentative de meurtre a eu lieu jeudi 22 février 2024 dans une délégation du nord ouest du pays et que la ministre Amel Belhadj Moussa a chargé la délégation régionale relevant du département ainsi que le délégué régional de la protection de l’enfance, de prendre en charge la victime et ses enfants âgés de 7 et de 13 ans.

La même source a ajouté qu’en coordination avec les autorités judiciaires et sécuritaires, des mesures ont été prises notamment pour assurer une protection judiciaire pour les enfants, qui ont été confiés à leur oncle maternel et qui bénéficieront du soutien psychologique nécessaire.

Une audience en présence de la psychologue du tribunal de la famille, sera tenue dans les meilleurs délais, ajoute le ministère, en indiquant que la victime a été admise à l’hôpital où elle reçoit les soins nécessaires.

