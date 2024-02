« Les filles d’Olfa » de Kaouther Ben Hania remporte le César du meilleur film documentaire

Le film tunisien « Les Filles d’Olfa » (Four Daughters) réalisé par Kaouther Ben Hania vient de remporter dans la soirée de ce vendredi 23 février 2024, le César du meilleur film documentaire.

La cérémonie des César s’est tient vendredi soir à Paris à l’Olympia, et la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania s’est vu remettre le César du meilleur film documentaire pour son 5e long-métrage « Les Filles d’Olfa ».

Lors de son allocution Kaouther Ben Hania a profité de l’occasion pour exprimer sa solidarité avec la Palestine, en lançant avec grande émotion : «Il faut profiter de notre notoriété pour défendre la justice dans ce monde car on vit dans un monde où les criminels de guerre paradent en toute impunité… Il y a 70 journalistes ciblés et tués à Gaza dans l’enclave interdite aux journalistes. Dire aujourd’hui arrêtez de tuer des enfants devient une revendication radicale et c’est complètement hallucinant !»

Et d’ajouter : «On ne va pas se taire, on ne va pas se laisser intimider… il faut que le massacre cesse, il faut qu’on utilise notre notoriété parce que ce qui arrive la-bas est tellement horrible et personne ne peut dire je ne savais pas… C’est le premier massacre en direct sur nos téléphones et il faut que ça s’arrête. Merci beaucoup».

Officiellement retenu dans la liste finale des Oscars 2024 dans la catégorie meilleur film documentaire « Les Filles d’Olfa » a déjà remporté de nombreux Prix depuis sa sortie.

Synopsis :

La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de quatre filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque dans ce docu-fiction, des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles. Un voyage intime fait d’espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés.

