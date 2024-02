Tunisie : Jawher Ben Mbarek condamné à 6 mois ferme

Jawher Ben Mbarek a été condamné à six mois de prison ferme dans le cadre de la plainte déposée à son encontre par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

C’est ce qu’a indiqué sa sœur, l’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek membre du comité de défense dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, dans une vidéo publiée ce samedi 24 février 2024 sur sa page Facebook.

La même source a dénoncé cette condamnation, en précisant que le comité de défense avait demandé le report de l’audience en expliquant que Jawher Ben Mbarek (en détention depuis un an) était en grève de la faim et qu’il était dans l’incapacité de se présenter devant le juge : «Le président de la chambre correctionnelle a répondu positivement à notre demande avant l’audience, mais coup de théâtre… Le ministère public a refusé le report et a demandé un jugement dans l’immédiat», a déploré l’avocate.

Dalila Ben Mbarek Msaddek a par ailleurs annoncé qu’elle entame une grève de la faim sauvage afin de dénoncer ce jugement, estimant qu’il s’agit d’une injustice, tout en expliquant que dans les déclarations sur la base desquelles son frère est poursuivi, l’Isie n’a jamais été citée.

«Jawher Ben Mbarek a été poursuivi suite à ses déclarations médiatiques par lesquelles il avait qualifié les élections de 2022 de farce politique, et n’a jamais cité l’Isie, la partie plaignante dans cette affaire», a-t-elle encore rappelé.

Y. N.