Formés à Tunis, 40 jeunes tunisiens bientôt embauchés en Italie

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a participé, le 23 février 2024, à la cérémonie de remise des diplômes aux travailleurs tunisiens ayant suivi une formation dans le cadre du projet ‘Académie Internationale de la Construction’ et qui seront prochainement embauchés par les entreprises du secteur de la construction en Italie. C’est ce qu’a annoncé la représentation diplomatique italienne sur X, souhaitant «bonne chance aux garçons».

Il s’agit du projet pilote promu et financé par l’Association nationale des entrepreneurs du bâtiment (Ance), en Italie, en collaboration avec l’organisme de formation à but non lucratif Elis et la participation du Formedil et du Centre de construction pour la sécurité et la formation (Cesf) de Pérouse avec l’objectif réussi de former en quelques mois en Tunisie une quarantaine d’ouvriers spécialisés destinés à être embauchés par des entreprises italiennes du secteur de la construction.

Un projet qui, sur le plan institutionnel, a impliqué, du côté italien, le ministère de l’Intérieur, le ministère du Travail et des Politiques sociales, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et l’ambassade d’Italie à Tunis et, du côté tunisien, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti) et l’Agence tunisienne pour la formation professionnelle (ATFP) de Tunis.

I. B. (avec Ansa).