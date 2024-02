Les Tunisiens de la classe moyenne risquent le naufrage pour une nouvelle vie en Europe

Les migrants potentiels sont poussés par une désillusion croissante parmi les Tunisiens quant à l’avenir de leur pays et attirés par les récits des médias sociaux sur la réussite de la migration. (Illustration : mères de migrants tunisiens manifestent à Tunis pour demander des nouvelles de leurs enfants disparus en mer).

Par Tarek Amara & Jihed Abidellaoui

Mohammed Lafi était un jeune homme dont la possession d’un taxi lui garantissait un revenu décent et des perspectives d’avenir équitables selon les normes tunisiennes. Mais cela n’a fait aucune différence lorsqu’il a pris la décision fatale de tout risquer en traversant la mer pour une nouvelle vie en Europe.

Il faisait partie des 40 personnes portées disparues en janvier lorsque leur bateau a disparu après avoir quitté une plage proche du port de Sfax pour l’île italienne de Lampedusa, à seulement quelques heures de route.

Alors que l’économie tunisienne s’effondre ces dernières années, de plus en plus de jeunes partent chercher fortune dans les pays prospères de l’Italie ou de la France et ce nombre record a entraîné une hausse du nombre de décès, la morgue de Sfax se remplissant régulièrement de corps noyés.

«Notre situation est normale. Mon frère n’avait pas de problèmes financiers et il avait une voiture pour travailler», raconte sa sœur Inès Lafi, encore découragée par la décision de son frère de 30 ans de partir.

Au cours de l’année dernière, le nombre de personnes disparues et mortes au large des côtes tunisiennes a atteint plus de 1 300, originaires pour la plupart de pays d’Afrique subsaharienne. Au cours du seul premier mois de 2024, plus de 100 personnes se sont noyées au large de la Tunisie, dont 60 Tunisiens dont les corps n’ont pas encore été retrouvés.

Désillusion croissante quant à l’avenir

Même si davantage de personnes ont traversé la Méditerranée au plus fort de la crise migratoire de 2014-2015 et sont décédées en mer, les chiffres sont sans précédent pour les voyages depuis la Tunisie.

Cette augmentation intervient malgré la répression menée par les autorités tunisiennes, la police ayant démantelé les réseaux de passeurs et arrêté des milliers de personnes à terre et en mer alors qu’elles tentaient de traverser vers Lampedusa.

Les migrants potentiels sont poussés par une désillusion croissante parmi les Tunisiens quant à l’avenir de leur pays et attirés par les récits des médias sociaux de compatriotes qui décrivent leur nouvelle vie européenne comme facile et réussie.

«Mohammed a été influencé par des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux qui le poussaient à sacrifier ce qu’il possède ici en quête d’une meilleure qualité de vie en Europe», a déclaré Ines Lafi.

Les bateaux de migration n’attiraient autrefois que les chômeurs et les désespérés, mais ils transportent de plus en plus de Tunisiens de la classe moyenne, parfois des familles entières.

L’année dernière, une vidéo a largement circulé montrant un homme de 63 ans qui faisait le voyage avec sa femme et dix de ses enfants et petits-enfants.

La Tunisie souffre d’une crise économique caractérisée par des pénuries de produits de base tels que le pain et le sucre, entraînant de longues files d’attente dans les magasins et une frustration généralisée.

Manifestation pour les disparus

Les familles endeuillées commencent à faire entendre leur voix, protestant contre les mauvaises conditions qui, selon elles, ont conduit leurs proches à la mort en mer et exigeant davantage d’effort pour retrouver leurs corps.

Lors de récentes manifestations à Sfax au sud et dans le port de Bizerte au nord, des familles ont bloqué les routes et brandi des photographies des morts et des disparus, ce qui a incité les autorités à annoncer qu’elles allaient rechercher les corps par hélicoptère.

Depuis des mois, Mohammed Issaoui parcourt quotidiennement 120 km depuis son domicile de Kairouan jusqu’à Sfax pour passer des heures à fouiller les morgues des hôpitaux et même les plages locales à la recherche de nouvelles de son frère Montassar, disparu l’année dernière. Même s’il n’avait qu’un emploi précaire, il vivait néanmoins décemment, dit son frère.

Monia Gmati garde toujours l’espoir que son fils Sofian ait survécu à sa traversée vers l’Europe, même si elle n’a plus de nouvelles de lui depuis des mois. «Ma vie est devenue un enfer. Je ne peux pas accepter l’idée qu’il soit mort. Ça me tue», dit-elle.

Sofian, 21 ans, avait amassé 7 000 dinars (2 240 dollars) pour payer son voyage, cherchant à refaire sa vie et à envoyer de l’argent chez lui. Mais son bateau a coulé. De nombreux décès ont été signalés, mais son corps n’a jamais été retrouvé. Sa mère a fouillé tous les hôpitaux et morgues, contacté des journalistes et envoyé sa photo aux autorités italiennes, mais sans résultat. «Je ne peux pas accepter l’idée que les poissons l’aient mangé en mer», a-t-elle déclaré.

Traduit de l’anglais.

Source : Reuters.