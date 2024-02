Tunisie : Rassemblement en solidarité avec les journalistes palestiniens (Photos)

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a organisé, ce lundi 26 février 2024, un rassemblement en solidarité avec le peuple et les journalistes palestiniens.

Le 26 février a été désigné par la Fédération internationale des journalistes (FIJ) comme Journée mondiale de solidarité avec les journalistes palestiniens et le SNJT a organisé, à cette occasion, un rassemblement pour exprimer son soutien aux journalistes et professionnels des médias palestiniens et à l’Union des journalistes palestiniens.

Le président du Zied du SNJT Zied Dabbar a dénoncé, lors de cette manifestation, l’indifférence et le silence complice des forces alliées à Israël, citant l’union européenne et des Etats-unis, face au massacre commis à Gaza, où plus de 30.000 personnes ont été tuées en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre dernier.

«Tôt ou tard, les assassins comparaîtront devant la justice et devront rendre des comptes» a lancé Zied Dabbar, en rappelant que 1500 journalistes palestiniens ont été forcés de quitter la bande de Gaza, 65 autres placés dans les prisons de l’occupant, alors que plus de 100 journalistes ont été tués par l’armée israélienne à Gaza au cours de leur couverture du génocide perpétré par Israël.

Y. N.