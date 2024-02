Tunisie : Trois dealers de cocaïne interceptés au péage de Hergla

Une patrouille de la garde nationale a arrêté, au niveau du péage de Hergla, trois trafiquants de drogue qui étaient en possession de cocaïne.

C’est ce qu’annonce la Direction générale de la garde nationale (DGGN), ce lundi 26 février 2024, en précisant que les agents ont intercepté un véhicule et ont soumis le conducteur et les passagers à une fouille qui a permis la saisie de plus de 680 grammes de cocaïne.

La même patrouille a également arrêté 3 autres suspects en possession de cannabis, de cocaïne, des comprimés de stupéfiants et de devises étrangères ainsi que d’une somme d’argent en dinars tunisiens (DT).

Y. N.