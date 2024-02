Graffiti en Tunisie : d’un acte de défi à une forme d’art qui change la vie

Les murs couverts d’écritures et d’images racontent la vie quotidienne, les espoirs et les rêves souvent déçus du peuple tunisien.

Par Ghaya Ben Mbarek

Le visiteur de Tunis est immédiatement séduit par les murs de la ville couverts de graffitis, ornés de croquis colorés et de slogans en français, anglais et arabe.

La scène du graffiti dans le pays a évolué et s’est épanouie depuis le soulèvement politique de 2011, qui a conduit à la chute du dictateur de longue date, Zine El Abidine Ben Ali, et a introduit une nouvelle ère politique et culturelle.

Les slogans politiques sur les murs sont devenus plus francs et les artistes se sont lancés dans de nouveaux projets audacieux.

Bien qu’il y ait toujours eu des graffitis en Tunisie, bon nombre des peintures les plus audacieuses et les plus grandes ont vu le jour après 2011.

Bien que les graffitis soient illégaux en vertu de la loi tunisienne, il semble que les autorités aient autorisé diverses œuvres d’art à exister à travers le pays, certaines étant devenues des éléments incontournables du paysage urbain tunisien.

Sur l’île de Djerba, les autorités ont autorisé un projet de jeunesse visant à transformer une partie du vieux quartier de Houmt Souk en une galerie piétonne de graffitis d’artistes locaux. Le projet, désormais appelé Djerba Hood, est devenu une attraction touristique populaire.

La réputation du graffiti en tant que simple acte de vandalisme a commencé à changer et les opinions des gens ont changé en faveur des messages qu’il véhicule, de la couleur et de la vie qu’il peut apporter à une architecture autrement terne.

Les murs pour exprimer ses pensées

La sociologue et spécialiste du street art Eya Ben Mansour affirme que les Tunisiens ont toujours utilisé les murs de l’espace public comme toile de fond pour leurs pensées. «Nous trouvons les premières racines dans les années 90 avec des écrits sur les murs des prisons», a déclaré Mme Ben Mansour au National.

Elle a déclaré que la scène avait encore évolué avec la montée des ultras du football et des groupes politiques opposés à Ben Ali, qui a été renversé après de vastes manifestations en 2011.

Ultras et manifestants ont trouvé dans les murs de leur ville d’origine, souvent dans des quartiers marginalisés, leur seul endroit pour exprimer leurs pensées.

«Il n’y avait pas de place pour que ces jeunes puissent s’exprimer. Chaque fois qu’ils se retrouvent coincés, les graffitis sur les murs ont toujours été leur moyen d’expression», a déclaré Mme Ben Mansour.

Le graffiti permet à l’artiste de rester anonyme mais public, réduisant ainsi les risques tout en maximisant l’exposition.

Le fondateur du groupe de graffeurs Blech Esm (Sans nom, en arabe) et entrepreneur, Khalil Lahbibi, a déclaré au National que les artistes avaient des objectifs plus élevés que de simplement laisser des croquis aléatoires sur les murs. «Tout est question d’éducation, les graffitis ont la capacité de changer un lieu et de créer de nouvelles choses qui pourraient réellement avoir un impact», a déclaré M. Lahbibi, 29 ans. Il pense que les graffitis pourraient être une alternative aux activités culturelles et éducatives traditionnelles de l’État.

Ces dernières années, les institutions gouvernementales qui fournissaient des espaces d’apprentissage aux enfants ont commencé à perdre leur soutien à mesure que le pays connaissait des difficultés socio-économiques.

Par ailleurs, d’autres formes de production culturelle, comme les festivals de musique, ne sont pas considérées comme à la pointe, a déclaré M. Lahbibi. «Au cours des huit dernières années, nous avons essayé de créer quelque chose de nouveau qui laisserait un impact local et deviendrait une alternative à une culture dominante qui a trop longtemps négligé la culture et l’art», a-t-il déclaré.

Esthétique, résistance ou les deux ?

La Tunisie a souffert d’une crise économique qui s’aggrave, avec une dette extérieure élevée et la dévaluation du dinar qui ont conduit le gouvernement à réduire les dépenses publiques dans des secteurs tels que l’éducation et la culture. De nombreux Tunisiens sont également confrontés à une augmentation du coût de la vie, certains réduisant leurs activités culturelles pour économiser de l’argent. Les clubs de jeunesse et culturels, où les jeunes peuvent créer des œuvres artistiques ou acquérir de nouvelles compétences, ont été frappés par un manque de financement en raison de la crise économique.

Une nouvelle génération d’artistes utilise également le graffiti pour embellir les espaces publics et raconter des histoires personnelles. «Il s’agit après tout de l’expression d’une expérience sociale spécifique d’un individu spécifique (…) sans que cela ait nécessairement une connotation politique», a déclaré Mme Ben Mansour.

Djerba Hood… Une une galerie piétonne de graffitis d’artistes locaux.

M. Lahbibi reconnaît que le graffiti tunisien ne doit pas se limiter à une seule idée. «Nous pouvons mélanger l’art, l’engagement, l’impact et l’esthétique à travers le graffiti», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Nous n’avons plus besoin de nous en tenir à une chose ou à une autre.»

M. Lahbibi a déclaré que les graffitis considérés comme du vandalisme peuvent également être positifs s’ils sont utilisés pour faire une déclaration, faisant référence aux récents écrits propalestiniens sur les murs de l’Institut français de Tunis. «Parfois, il ne peut s’agir que de vandalisme, [mais] c’est une lutte pour un territoire et une cause», a-t-il souligné.

Aujourd’hui, les graffeurs de Tunis l’utilisent pour repeindre des bâtiments fissurés, des ponts et des ruelles autrement grises, pas nécessairement pour pousser au changement, mais pour que l’acte devienne le changement.

«Nous avons vu d’autres pays comme l’Écosse et la Colombie utiliser des graffitis pour lutter contre le crime organisé dans certaines communautés», a déclaré M. Lahbibi. «En Tunisie, la situation est bien moins pire que cela, alors pourquoi ne pourrions-nous pas faire la même chose ici ? Nous voulons que notre Tunisie devienne belle et colorée, et nous voulons qu’elle devienne la capitale du graffiti en Afrique du Nord», conclut-il.

Traduit de l’anglais.

Source : The National.