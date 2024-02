Rassemblement en solidarité avec Abir Moussi, le 9 mars, devant le siège d’Onu Femmes à Tunis

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Parti destourien libre (PDL) organise le 9 mars 2024, un rassemblement de soutien à sa présidente Abir Moussi.

Dans un communiqué publié mercredi 28 février 2024, le PDL précise que le rassemblement se tiendra devant le siège d’Onu Femmes à Tunis afin de soutenir Abir Moussi et dénoncer «les injustices la visant notamment les atteintes aux libertés et aux droits fondamentaux».

Le PDL accuse par ailleurs les autorités de tout mettre en œuvre pour prolonger la période de détention de la cheffe du parti «dans le but de l’empêcher de se présenter aux prochaines élections présidentielles, notamment via des mandats de dépôts émis dans le cadre d’affaires politiques et de procès d’opinion», lit-on encore dans le communiqué.

Rappelons que Abir Moussi, en détention depuis octobre dernier, a fait l’objet d’un mandat de dépôt émis par le juge d’instruction mercredi dernier, dans le cadre d’une plainte déposée par l’instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) sur la base du décret 54.

