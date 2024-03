Tunisie-France : Nabil Ammar reçu par son homologue Stéphane Séjourné au Quai d’Orsay

A l’occasion de la visite de travail en France du Chef du Gouvernement Ahmed Hachani, à l’invitation de son homologue français, une séance de travail s’est tenue, le 29 février 2024, au Quai d’Orsay, entre Nabil Ammar, ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, et Stéphane Séjourné, ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères de la République Française.

Les deux ministres ont réitéré leur volonté commune de consolider les relations anciennes d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la France, et d’insuffler une dynamique nouvelle au partenariat stratégique bilatéral, à travers, notamment, la reprise des visites de haut niveau ainsi que la concrétisation des échéances bilatérales.

L’accent a été également mis sur la nécessité de réunir toutes les conditions pour mettre à profit le potentiel économique important entre les deux pays, ainsi que les relations commerciales et d’investissements.

Les deux Parties ont souligné leur attachement à la consolidation des relations bilatérales et à la concertation. Elles ont convenu de l’importance pour les deux partenaires, du redressement économique rapide de la Tunisie et de l’aboutissement des réformes engagées par le Gouvernement tunisien.

M. le Ministre a réitéré la priorité accordée à une meilleure coopération sur les Biens spoliés et leur restitution.

Les deux Ministres ont rappelé le succès du dernier Sommet de la Francophonie, tenu à Djerba en novembre 2022, tout en soulignant leur engagement pour une coopération accrue dans l’espace francophone.

La réunion a, par ailleurs, permis de passer en revue l’ensemble des questions régionales et internationales d’intérêt commun. M. le Ministre a rappelé la position constante et de principe de défense de la cause palestinienne juste et des droits légitimes du peuple palestinien, appelant à l’urgence de déployer tous les efforts pour un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza avec un accès urgent à l’aide humanitaire.

Les deux Ministres se sont félicités de l’échange approfondi sur les questions d’actualité et leur impact sur les économies et les populations des deux pays.

M. Nabil Ammar a, au terme de cette rencontre, invité son homologue français à effectuer une visite en Tunisie dans un avenir proche, afin de poursuivre ces discussions et cette dynamique de consolidation des rapports bilatéraux.

Communiqué