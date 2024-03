Le «carnage» à Gaza doit cesser, déclare le chef des droits de l’homme de l’Onu

Après près de cinq mois de bombardements israéliens constants et de déplacements massifs à Gaza à la suite des attaques sanglantes du Hamas du 7 octobre, le «carnage» dans l’enclave palestinienne a fait plus de 30 000 morts et doit cesser immédiatement, a déclaré jeudi 29 février 2024 le chef des droits de l’homme de l’Onu, Volker Türk, devant le Conseil des droits de l’homme, à Genève.

«La guerre à Gaza doit cesser», a dit M. Türk, insistant sur le fait qu’il était «grand temps» d’arriver à la paix, à la reddition des comptes et à des enquêtes sur les violations «évidentes» du droit humanitaire international et les éventuels crimes de guerre commis par les deux parties.

Les horreurs de la guerre

«Il semble qu’il n’y ait pas de mots pour décrire les horreurs qui se déroulent sous nos yeux à Gaza», a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, en présentant au Conseil un rapport de son bureau, le HCDH, sur la situation désespérée qui règne dans l’enclave palestinienne.

Soulignant le «niveau sans précédent de meurtres et de mutilations» de civils à Gaza, M. Türk a noté qu’au moins 17 000 enfants sont devenus orphelins ou ont été séparés de leur famille.

Après avoir réitéré sa condamnation des attaques «choquantes… totalement injustifiables» perpétrées par le Hamas les 7 et 8 octobre, ainsi que de l’«épouvantable» prise d’otages, M. Türk a noté qu’au moins trois habitants de Gaza sur quatre avaient été déplacés par la guerre, dans le contexte de la «démolition systématique de quartiers entiers» qui a rendu la bande de Gaza largement inhabitable.

Un impact durable

S’adressant au Conseil, qui est le principal forum des Nations Unies en matière de droits de l’homme, sous les auspices de l’Assemblée générale des Nations Unies, M. Türk a souligné que des milliers de tonnes de munitions avaient été larguées par Israël sur les communautés de Gaza depuis le 7 octobre.

«Ces armes envoient une onde de souffle massive à haute pression qui peut rompre les organes internes, ainsi que des projectiles à fragmentation et une chaleur si intense qu’elle provoque des brûlures profondes – et elles ont été utilisées dans des quartiers résidentiels densément peuplés», a-t-il déclaré. «En novembre dernier, à l’hôpital égyptien d’Arish, j’ai vu des enfants dont la chair avait été brûlée. Je ne l’oublierai jamais».

Les civils pris au piège

Le Haut-Commissaire a également noté que le «ciblage aveugle ou disproportionné» par Israël avaient probablement entraîné la disparition de dizaines de milliers de Gazaouis, «présumés enterrés sous les décombres de leurs maisons».

Il a aussi condamné les tirs aveugles de projectiles par des groupes armés palestiniens «à travers le sud d’Israël, et jusqu’à Tel-Aviv».

Parmi les 47 États membres du forum, la condamnation par le chef des droits de l’homme des Nations Unies des attaques menées par le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens contre des communautés israéliennes, son appel à la libération des otages israéliens toujours détenus dans l’enclave, la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat, l’obligation pour les deux parties de rendre des comptes pour les violations des lois de la guerre et la création d’un État palestinien souverain ont bénéficié d’un soutien quasi unanime.

La position d’Israël

La Représentante permanente d’Israël auprès de l’Onu à Genève, Meirav Eilon Shahar, a dénoncé les attaques des «terroristes» du Hamas et a répété des allégations non fondées de complicité entre l’Onu et le groupe armé.

Assise aux côtés de deux otages libérés – Aviva Siegel et Raz Ben Ami – qui se sont donné la main pour se soutenir mutuellement au cours du débat, la déléguée israélienne a également insisté sur le droit de son pays à se défendre, conformément au droit humanitaire international.

«Israël se bat dans un champ de bataille que le Hamas a créé à Gaza», a-t-elle déclaré. «Un champ de bataille dans lequel les terroristes se cachent derrière et au sein de la population civile. Un champ de bataille que les Nations Unies ont vu se construire autour et en dessous d’eux pendant des années et qu’elles ont choisi d’ignorer».

«On a dit à Israël à maintes reprises que les terroristes qui ont détourné l’aide, construit des tunnels de terreur, assassiné brutalement des civils innocents, violé, décapité, brûlé vives des familles – ne peuvent être touchés parce qu’ils se cachent au sein de la population civile. Pourtant, nous n’avons pas le choix. Nous devons nous en prendre au Hamas, sinon il continuera à s’en prendre à nous», a-t-elle ajouté.

Applaudissements du représentant palestinien

Des applaudissements spontanés ont brièvement interrompu les débats en réponse aux commentaires du Représentant palestinien, Ibrahim Khraishi, qui a fermement condamné les massacres perpétrés par le Hamas en Israël, à l’origine de la dernière flambée du conflit.

«Nous le faisons fermement», a-t-il déclaré. «Mais personne ne condamne vraiment le fait que des femmes, des enfants et des personnes âgées sont tués» à Gaza.

Quelque 12 000 enfants et 8 000 femmes figurent parmi les victimes, a insisté M. Khraishi, qui a cité des informations non confirmées jeudi matin selon lesquelles des dizaines de Palestiniens avaient été tués par l’armée israélienne dans la ville de Gaza alors qu’ils attendaient l’arrivée de camions d’aide.

Il a ensuite appelé la communauté internationale à empêcher «un nouveau massacre» à Rafah, en référence à une offensive totale imminente des forces israéliennes en l’absence d’un accord de cessez-le-feu.

Le chef des droits de l’homme de l’Onu, M. Türk, avait auparavant mis en garde contre un assaut terrestre israélien sur Rafah, où 1,5 million de personnes se sont réfugiées «malgré les bombardements incessants».

Une offensive israélienne «entraînerait des pertes humaines potentiellement massives, un risque supplémentaire de crimes atroces, de nouveaux déplacements vers d’autres lieux dangereux et signerait l’arrêt de mort de tout espoir d’une aide humanitaire efficace».

«Je ne vois pas comment une telle opération pourrait être compatible avec les mesures conservatoires contraignantes émises par la Cour internationale de justice», a déclaré le Haut-Commissaire.

Communiqué.