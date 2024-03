Tunisie : Après des années de collaboration, Malek Baccari quitte Attessia TV

La journaliste et animatrice de l’émission « Rendez-vous 9 » Malek Baccari a annoncé, ce vendredi 1er mars 2024, sont départ de la chaîne privée Attessia TV avec laquelle elle a collaboré pendant plus de 6 ans.

Malek Baccari a remercié tous ceux qui lui ont fait confiance en affirmant qu’elle quitte aujourd’hui une véritable famille : «Attessia m’a accueillie d’abord en 2015 puis de 2018 à ce jour. C’est une grande expérience avec une famille, ma famille qui le restera pour toujours et dont je suis fière, même si je la quitte aujourd’hui», a-t-elle lancé avant de remercier les téléspectateurs qui l’ont suivie durant toutes ces années…

«Le mérite et la réussite de l’émission reviennent aux efforts de toute l’équipe et ceux de la chaîne, et notamment ceux que vous ne voyez pas à l’antenne. Je suis fière d’avoir fait partie de cette équipe… Ce n’est pas évident pour moi de rassembler mes forces aujourd’hui pour parler de mon départ», a encore lancé Malek Baccari, qui va rejoindre une chaîne télévisée arabe de renommée internationale.

Elle a par ailleurs annoncé que la productrice de RDV9, Awatef Douh reprendra le flambeau et animera désormais l’émission.

