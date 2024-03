Tunisie : Esprit déplore le décès de l’enseignante Mouna Makni

L’Ecole supérieure privée d’ingénierie et de Technologies (Esprit) a déploré, ce vendredi 1er mars 2024, le décès de l’enseignante Mouna Makni.

«C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de notre collègue, amie et membre de la famille espritienne, Mouna Makni survenu ce matin. La Grande Famille Esprit est endeuillée par ce départ», lit-on dans la noite diffusée par l’Ecole supérieure.

«Nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et tous ceux qui ont eu le privilège de la connaitre et de travailler avec elle. Que Dieu le tout puissant accorde à la défunte sa Grâce et sa miséricorde et l’accueille en son vaste Paradis», ajoute la même source.