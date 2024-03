Tunisie-France : Dhia Khaled remet ses lettres de créance à Emmanuel Macron

Dhia Khaled a présenté au président Emmanuel Macron, les lettres de créance l’accréditant en tant qu’Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de la Tunisie en France.

Officiellement nommé le 5 janvier dernier en tant qu’ambassadeur de Tunisie à Paris, Dhia Khaled avait prêté serment devant le président de la république Kaïs Saïed, le 5 janvier 2024 au Palais de Carthage.

Hier, jeudi 29 février 2024, il a présenté ses lettres de créance à Emmanuel Macron lors d’une cérémonie au Palais de l’Élysée, en présence de Stéphane Séjourné, ministre de l’Europe et des Affaires étrangère

Dhia Khaled qui a occupé par le passé le poste d’ambassadeur de Tunisie à Pékin et de directeur général chargé des relations avec l’Amérique et l’Asie au ministère des Affaires étrangères, a également fait partie de missions diplomatiques de Tunisie à New Delhi (Inde) et à Madrid (Espagne).

