UGTT-Tunisie : Taboubi dénonce des violations du droit et de la liberté syndicale

Lors du rassemblement de protestation organisé ce samedi 2 mars 2024 à la place de la Kasbah à Tunis, le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Tabboubi a dénoncé des violations du droit et de la liberté syndicale.

Noureddine Tabboubi, qui a évoqué les arrestations et les poursuites engagées contre des responsables syndicaux, a dénonct un acharnement et une campagne de dénigrement, estimant que celles-ci visent à porter atteinte à l’UGTT et au travail syndical.

«Les menaces et les prisons ne dissuaderont pas l’UGTT qui poursuivra sa lutte et continuera à défendre les droits des travailleurs», a-t-il lancé devant les syndicalistes rassemblés en masse à la place de la Kasbah, qui ont appelé à la libération des syndicalistes en détention.

Le SG de la centrale syndicale a par ailleurs réitéré son appel à un dialogue social, tout en réclamant le respect du droit syndical et en appelant à l’application des accords signés avec le gouvernement, en affirmant que l’UGTT «ne peut pas garder le silence lorsque le droit syndical et les droits civiques sont violés…»

«Nous défendons la sécurité sociale, les travailleurs et les droits économiques et sociaux… Des droits garantis par les conventions internationales et la constitution», a encore lancé Noureddine Taboubi en réaffirmant l’engagement de la centrale syndicale à défendre les travailleurs et tous les citoyens.

Y. N.