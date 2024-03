Inauguration à Tunis du 1er centre panafricain de cicatrisation des plaies

Le premier centre africain de formation et de recherche en cicatrisation des plaies vient d’ouvrir ses portes à Tunis. Il permettra de former gratuitement des médecins tunisiens et africains aux techniques thérapeutiques nouvelles et innovantes dans le traitement des plaies, des escarres et des brûlures.

Le lancement de ce nouveau centre, unique en son genre, a été annoncé à l’occasion d’une journée inaugurale organisée par l’Association tunisienne des plaies et de la cicatrisation (ATCP), à laquelle ont participé 14 pays africains, représentés par d’éminents professeurs dans divers domaines, présidents de sociétés savantes et doyens de facultés de médecine.

En début de journée, le ministre de la Santé, Ali Mrabet, s’est félicité du choix de la Tunisie d’accueillir l’Association panafricaine des plaies et cicatrisation (PAWH), le définissant comme une confirmation du prestige dont jouit le système de formation et d’éducation médicale en Tunisie, ainsi que de son leadership dans le domaine des exportations de soins de santé et de thérapies avancées. La formation prévue dans le nouveau centre développera davantage les compétences des médecins, améliorera la qualité de soin du diabète et réduira le nombre d’amputations de membres chez les patients diabétiques, a souligné le ministre.

L’événement a réuni les ministres de la Santé du Tchad et de la Gambie, plusieurs représentants des ministères de la Santé de plusieurs pays africains ainsi que du personnel médical et des experts de pays arabes et étrangers.

PAWH, créée par Amen Allah Messadi, professeur de médecine intensive à la Faculté de médecine de Tunis et fondateur de l’unité de soins intensifs des brûlés, a pour objectif d’améliorer la qualité des soins pour tous types de plaies en Afrique et de promouvoir l’expertise africaine en matière de soins des plaies, brûlures et techniques de guérison, informe l’association dans un communiqué. Il œuvrera à renforcer la collaboration interdisciplinaire entre les professionnels de santé et à promouvoir leur formation à travers des programmes théoriques et pratiques sur les dernières avancées thérapeutiques et technologiques, avec pour objectif principal de réduire les disparités dans le soin des plaies. La formation accréditée est certifiante et est ouverte au personnel médical et paramédical tunisien et africain.

«Notre ambition est d’investir dans la recherche et le développement car il est clair qu’en tant qu’Africains, nous devons évidemment bénéficier des dernières innovations et découvertes en matière de soins et de cicatrisation des plaies. Nous devons également nous pencher sérieusement sur la recherche médicale, tant clinique que fondamentale, pour développer des traitements adaptés à notre contexte social et à nos ressources en soins de santé», a déclaré Messadi. «Nous voulons rendre la médecine accessible à tous les patients, en particulier à ceux qui disposent de ressources limitées. L’association panafricaine vise également à développer et mettre en œuvre des programmes de prévention non seulement dans les pays membres, mais à travers tout le continent», a-t-il ajouté.