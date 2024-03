Les huileries souterraines au cœur d’un nouveau circuit culturel et culinaire à Djerba

Les huileries souterraines traditionnelles uniques à l’île de Djerba pouvant être exploitées dans la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de l’île, Djerba Management Organisation (DMO) vient d’inaugurer un nouveau circuit culturel et culinaire sur la thématique de l’huile d’olive.

Ce projet est réalisé dans le cadre du projet «Promotion du tourisme durable» mis en œuvre par le ministère du Tourisme avec l’appui de la GIZ, l’agence allemande de coopération internationale, et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne dans le cadre de son programme «Tounes Wijhetouna».

Ce circuit propose aux visiteurs de découvrir une huilerie à grande valeur historique et culturelle, l’huilerie Fessili et complétée par des activités d’animation annexes destinées à enrichir l’expérience du visiteur.

«La création de ce nouveau circuit impactera d’une façon positive le développement économique de ces régions par la visite des touristes et la création d’une dynamique aux alentours des huileries», a déclaré Hamda Abdellaoui, directeur exécutif du DMO Djerba, lors de la cérémonie marquant le coup d’envoi du projet le 1er mars 2024.

L’huilerie souterraine Fessili, qui appartient à la municipalité de Midoun à la suite d’une donation effectuée par la famille Fessili, a en effet fait l’objet d’aménagements dans le cadre de son exploitation qui a été déléguée au DMO Djerba.

Trois ateliers thématiques

Afin d’augmenter son attractivité, sa visite s’accompagne d’activités participatives sur place à plusieurs niveaux. Il s’agit tout d’abord d’animations assurées par des femmes et des hommes de la région qui y exposent des produits issus de l’artisanat local. Les ateliers mobiles proposés en parallèle permettent par ailleurs de vivre des expériences spécifiques dans une ambiance de convivialité.

L’« Atelier gourmand» est destiné par exemple à faire découvrir les saveurs de la cuisine typique de Djerba. Il est animé par des jeunes chefs et cocktailiers locaux autour de repas et boissons du terroir régional.

Le deuxième atelier permet de s’initier à la fabrication du savon à base d’huile d’olive. Cet «Atelier cosmétique» est orienté vers l’initiation à l’usage des matières premières en mettant en exergue ses différents bienfaits à l’usage.

En troisième lieu, l’«Atelier oléologique»a pour but d’initier les participants à distinguer les différents types d’huiles d’olive par la dégustation ou l’analyse sensorielle ainsi que leurs atouts pour la santé.

En outre et durant les saisons de récolte (novembre à mars), les touristes se verront également proposer de participer au cérémonial de la cueillette afin de leur permettre de découvrir la vie locale et se rapprocher des populations insulaires.

Afin d’accompagner les touristes, qu’ils soient en groupes ou individuels, une vingtaine de guides ont été formés spécifiquement à ce produit.

Ce projet de promotion du patrimoine culturel de Djerba à travers la valorisation des métiers ancestraux autour de l’huile d’olive permettra de préserver l’huilerie souterraine dans le circuit proposé et d’inciter les propriétaires des autres huileries du même type actuellement délaissées à les aménager et les exploiter pour sauvegarder ce patrimoine. Ces huileries se trouvent le plus souvent dans la campagne ou dans des lieux qui ne figurent pas dans les circuits classiques. Cette démarche participera à une intégration de ces régions inexplorées de l’île. Cette nouvelle dynamique aura pour conséquence d’apporter de nouvelles opportunités d’affaires aux habitants de ces zones intérieures de l’île (artisanat, vente des produits de terroir, épiceries, commerces…).

Djerba, l’île aux saveurs

La thématique de l’huile d’olive s’inscrit en continuité du livre de cuisine ‘‘Djerba, l’île aux saveurs’’ qui comprend 30 recettes typiques djerbiennes avec une présentation des traditions culinaires insulaires et leurs histoires. Ce livre a été créé et édité par DMO et élaboré dans le cadre du programme «Tounes Wijhetouna» financé par l’Union européenne et du projet «Destination Sud-Est Tunisie» financé par le Seco et mis en œuvre par Swisscontact, conduits en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et l’Office national du tourisme tunisien (ONTT).

Communiqué.