Les lauréats du Prix Avicenne 2024

La cérémonie de remise du Prix Avicenne, attribué par le programme Med21, présidé par Mohamed Nadir Aziza, aura lieu le 21 mars 2024 au siège de l’Académie nationale de médecine à Paris. Le prix sera donné à trois lauréats : Ahmed Hasnaoui, Floréal Sanagustin et à l’Institut Français d’études de l’Asie centrale.

Les 3 lauréats ont beaucoup apporté à la connaissance de l’œuvre d’Avicenne et au renforcement des échanges intellectuels, culturels et scientifiques entre l’Europe, la Méditerranée et l’Asie centrale, précise le Programme Med21 dans un communiqué publié ce lundi 4 mars.

Il s’agit de Ahmed Hasnaoui, chercheur au CRNS, et secrétaire perpétuel de la Société internationale des sciences et de la philosophie arabes et islamiques. Il est l’auteur de plusieurs études sur l’œuvre d’Avicenne et sur l’universalité de son héritage.

Floréal Sanagustin, professeur émérite à l’Université Lumière- Lyon 2 et à l’Ecole normale supérieure de Lyon. Il est l’auteur d’un grand nombre d’études sur différents aspects de l’œuvre médicale et philosophique du natif de Bokhara.

Quant à l’Institut français d’études de l’Asie centrale basé à Bichkek, la capitale du Kirghizistan, il vient de célébrer le 30e anniversaire de sa fondation et les trois décennies de son activité au service de la coopération transnationale.