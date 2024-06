Les lauréats du Prix Hannibal 2024

Le Prix Hannibal pour la promotion des études stratégiques a été décerné, sous l’égide de la Caisse des Dépôts et Consignations, lors d’une cérémonie, jeudi 30 mai 2024, au siège de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts “Beit Al-Hikma”, à Carthage à plusieurs personnalités des rives nord et sud de la Méditerranée.

Le Programme MED21, réseau de prix pour l’excellence en Méditerranée, distingue des personnes ayant contribué, de manière significative, au renforcement de la coopération méditerranéenne dans des domaines aussi variés que la philosophie, les sciences humaines, l’économie, l’architecture et la littérature

À l’occasion du 15e anniversaire du Programme MED21, sera lancé un cycle de nouveaux Prix destinés à compléter ceux déjà créés qui rendent hommage à de grandes figures de l’histoire de la Tunisie : Ibn Khaldoun, Fatima Fihria, Ahmed Ibn Al-Jazzar, Hannon.

À ces figures emblématiques, s’ajoute celle du héros carthaginois Hannibal reconnu internationalement comme l’un des plus grands stratèges de l’Antiquité.

Le Prix Hannibal pour la promotion des études stratégiques a été décerné aux lauréats suivants :

Antoine Basbous. Mohamed Ennaceur.

Lauréat pays d’accueil : Mohamed Ennaceur

Homme d’État Tunisien. Il a été président de l’Assemblée des représentants du peuple et président de la République Tunisienne par intérim.

Lauréat rive sud : Antoine Basbous

Politologue et spécialiste du monde arabo-islamique, fondateur de l’Observatoire des Pays Arabes (OPA) et a publié plusieurs essais sur le monde arabe et islamique.

Chedli Klibi. Hugues de Jouvenel.

Lauréat rive nord : Hugues de Jouvenel

Président d’honneur de Futuribles international, centre international d’études pluridisciplinaires et prospectives et fondateur de la revue Futuribles et consultant international en prospective et stratégie.

Lauréat à titre posthume : Chedli Klibi

Homme politique Tunisien, il a été le premier ministre des affaires culturelles et directeur de cabinet du président Habib Bourguiba. Il a également été maire de Carthage et secrétaire général de la ligue arabe.

Mokhtar Lariri. Serge Lancel.

Lauréat à titre posthume : Serge Lancel

Philologue, archéologue, historien et universitaire français, spécialiste de l’Afrique du Nord antique, auteur de plusieurs ouvrages dont le livre Hannibal en 1995. Il a dirigé des chantiers de fouilles en Tunisie sur la colline de Byrsa et a dégagé un habitat punique appelé “quartier Hannibal”.

Lauréat à titre posthume : Mokhtar Latiri

Ingénieur et haut fonctionnaire tunisien qui a dirigé les premiers grands travaux d’aménagement du territoire tels que les aéroports, les ports, les centrales électriques, les complexes touristiques et sportifs tel que le complexe sportif de Radés, la station touristique de Yasmine Hammamet et la mosquée Malik Ibn Anas qui jouxte le palais présidentiel.