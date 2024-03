Tunisie : Rassemblement de soutien au journaliste Khalifa Guesmi (SNJT)

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) organise un rassemblement de soutien au journaliste Khalifa Guesmi correspondant de Mosaïque FM à Kairouan, afin de réclamer sa libération.

Dans un communiqué publié ce lundi 4 mars 2024, le SNJT a appelé tous «les journalistes et les forces qui soutiennent les droits et les libertés» à participer à ce rassemblement prévu mercredi à 10h devant son siège à Tunis et qui coïncide avec l’examen par la Cour de cassation du dossier du journaliste, après le jugement définitif prononcé par la Cour d’appel en mai dernier et qui l’a condamné à 5 ans de prison.

Le Syndicat estime que la détention de Khalifa Guesmi «est injuste et qu’il faut impérativement lever cette injustice», tout en réaffirmant son engagement à le défendre et à le soutenir.

Accusé d’avoir divulgué des informations relatives à une opération antiterroriste en cours, Khalifa Guesmi avait été arrêté en septembre dernier et poursuivi en vertu de la loi antiterroriste. En novembre 2022, il a été condamné, en première instance, à un an de prison mais sa peine a été portée à 5 ans de prison par la Cour d’appel.

Y. N.