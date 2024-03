Campagne en faveur de l’arrêt des abattages massifs des chiens errants

Tunisia Animal Voice, le collectif de défense des droits des animaux, a lancé une campagne virtuelle citoyenne sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, à la situation des animaux dans le pays.

La campagne, qui s’adresse au président et intitulée #Ahlech-Akka #Si-Raïs #Ech-Hamloulkom, demande l’arrêt immédiat des abattages massifs des chiens errants, qui sont pratiqués sous prétexte de lutte contre la rage.

En effet, chaque année, des milliers de chiens sont abattus de manière cruelle et inefficace par les autorités, sans respect pour leur vie ni pour leur souffrance. Cette méthode inhumaine ne résout pas le problème de la surpopulation canine, ni celui des maladies transmissibles. Au contraire, elle favorise la reproduction des survivants et aggrave les risques sanitaires.

On note, cette fois-ci, une amplification des tueries où même les chiens vaccinés et identifiés sont tués, sans discernement. Cette nouvelle série d’abattages suscite une vive polémique sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes expriment leur révolte face à ces pratiques.

Des témoignages accablants, des photos choquantes et des vidéos dévoilant les conditions inhumaines de ces opérations sont régulièrement partagés, provoquant l’indignation et la mobilisation des défenseurs des droits des animaux tunisiens, qui ne se reconnaissent pas dans ces exécutions d’animaux.

Pour appuyer sa demande, Tunisia Animal Voice invite les citoyens tunisiens, qui aiment les animaux et qui respectent la vie, à se joindre à cette campagne et à poster des vidéos sur les réseaux sociaux, adressées au président Saïed, dans lesquelles ils expriment leur soutien aux animaux et leur indignation face à ces pratiques indignes d’un pays musulman.

Le collectif espère ainsi attirer l’attention du chef de l’État et le convaincre de prendre des mesures urgentes, éthiques et durables, pour mettre fin à ces massacres et promouvoir une politique de stérilisation et de vaccination des chiens errants, plus efficace et respectueuse du bien-être animal. Ces solutions ont fait leurs preuves dans d’autres pays et sont soutenues par les organisations de santé humaine et animale (OMS/OIE).

Tunisia Animal Voice rappelle que les animaux sont des êtres sensibles, qui méritent le respect et la compassion de tous les citoyens. Le collectif appelle également à la mise en place d’une législation protectrice des animaux en Tunisie, qui reconnaîtrait leurs droits fondamentaux et sanctionnerait les actes de maltraitance et de cruauté envers eux.

Communiqué.