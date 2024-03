Tunisie : Le journaliste Khalifa Guesmi remis en liberté

Le journaliste Khalifa Guesmi a été remis en liberté dans la soirée de ce mercredi 6 mars 2024, après que la Cour de cassation ait annulé ce jour, sa condamnation à cinq ans de prison émise par la Cour d’appel de Tunis.

Dans l’attente d’un nouveau procès Khalifa Guesmi correspondant de Mosaïque FM à Kairouan, a donc été libéré ce soir et accueilli à sa sortie de prison par plusieurs de ses consœurs et confrères ainsi que des membres du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et son président Zied Dabbar.

Khalifa Guesmi avait été arrêté en septembre dernier et poursuivi en vertu de la loi antiterroriste pour avoir divulgué, dans un article publié, des informations relatives à une opération antiterroriste en cours. Après un jugement d’un an de prison prononcé à son encontre en première instance, la Cour d’appel avait porté sa peine à cinq ans de prison ferme, avant l’annulation de ce jugement en cassation.

«Je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu et qui m’ont aidé lors cette période… Pendant 6 mois j’ai été loin de tout le monde mais j’ai suivi votre engagement, celui des avocats, des associations, des collègues… J’ai été détenu la tête haute car je n’ai commis aucun crime et comme le dit le Syndicat nous ne demandons pas d’immunité car nous ne sommes pas au dessus de la loi mais nous demandons l’application de la loi et d’être poursuivi sur la base du décret-loi n° 115-2011», a-t-il notamment lancé.

Y. N.