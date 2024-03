Allah, Kaïs Saïed et ses détracteurs  

«Si Allah vous donne Son secours, nul ne pourra vous vaincre» : c’est la traduction du verset de la sourate Al-‘Imran que le président de la république Kaïs Saïed a mis en évidence dans un grand cadre accroché au mur face à son bureau.

C’est la première fois, de mémoire de journaliste, qu’un tel cadre est montré dans la photo rendant compte de l’activité présidentielle. C’était pour illustrer le communiqué publié sur la page facebook et rendant compte de sa rencontre, hier, mercredi 6 mars 2024, avec le ministre de l’Intérieur, Kamel Féki, et les directeurs généraux de la Sûreté nationale et de la Garde nationale, Mourad Saïdane et Hussein Gharbi.

Ce geste politique n’est pas anodin et, à travers lui, le chef de l’Etat a peut-être voulu communiquer un message à l’opinion publique et plus particulièrement à ses détracteurs.

Selon ce message, Saïed, un président croyant et pratiquant s’il en est, signifie qu’il s’en remet à Dieu pour toute décision qu’il prend, et qu’à ce titre, il bénéficie de la protection divine et… nul ne pourra le vaincre.

Le président de la république estime être en guerre contre des ennemis intérieurs et extérieurs et que sa foi le rend, en quelque sorte, hors de portée de ses adversaires. Et s’il a tenu à le signifier de cette manière ostensible, c’est qu’il sait, au fond de lui, que le processus politique qu’il a initié depuis le coup de force du 25 juillet 2021 n’est pas soutenu par tous les Tunisiens, et c’est à ses opposants qu’il s’adresse, comme il le fait souvent dans ses déclarations officielles, pour leur dire qu’il sortira vainqueur de la bataille qu’il mène contre eux depuis cette date, parce qu’il a aussi, et surtout, le soutien d’Allah. Ses adversaires étant, eux, cela va de soi, soutenus par Satan. Et Satan, on le sait, est l’allié de l’étranger.

Il reste cependant à se demander si ce geste de communication politique traduit, chez Saïed, une conviction profonde portée par une foi religieuse inébranlable ou s’i elle’il trahit, plutôt, le frémissement d’un doute qui demande à être dissipé.

I. B.