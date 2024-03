Amnesty : Pétition pour la libération de la présidente du PDL Abir Moussi

L’organisation Amnesty International qui dénonce la détention de la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi a lancé une pétition en ligne afin de demander sa libération.

Estimant que Abir Moussi est victime de harcèlement judiciaire est qu’elle est détenue arbitrairement, Amensty International a dénoncé les poursuites pénales visant la présidente du PDL : «Elle fait l’objet de deux procédures judiciaires distinctes pour avoir exercé légitimement ses droits aux libertés d’expression et de réunion pacifique».

La pétition appelle ainsi à libérer Abir Moussi en détention depuis octobre dernier et à l’abandon de toutes les charges retenues contre elle, précise Amensty tout en réaffirmant son opposition au décret loi 54, décrit comme un «texte draconien sur la cybercriminalité.»

«Les charges retenus contre Abir Moussi, figure de l’opposition, découlent de son militantisme politique pacifique. Dans l’attente de sa libération, elle doit être autorisée à voir régulièrement sa famille et ses avocats et à recevoir les soins médicaux qu’il lui faut, et détenue dans des conditions conformes aux normes internationales relatives au traitement des personnes détenues», lit-on encore dans la pétition.

Y. N.