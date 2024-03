Après cinq mois de génocide israélien, le Hamas debout et les Palestiniens toujours à Gaza

Cinq mois, jour pour jour, que les bombes israéliennes s’abattent sur la bande de Gaza et sa population civile, provoquant massacres, famine et épidémies et forçant les survivants à fuir leur pays. Avec sa guerre génocidaire, Israël voulait écraser militairement le Hamas et le liquider et provoquer une deuxième nakba pour les populations civiles. Échec et mat. Le Hamas est toujours debout et les Palestiniens ne comptent plus leurs morts et blessés, mais refusent de quitter Gaza.

Par Imed Bahri

Fin 2022, quand la coalition de l’extrême-droite israélienne a pris le pouvoir, elle s’est fixé pour objectif la liquidation de la cause palestinienne par deux moyens. D’abord militairement par la force, le déchaînement de violence de Tsahal et des gangs de colons terroristes et l’oppression en écrasant les Palestiniens et en faisant main basse sur leurs terres en Cisjordanie et sur leurs biens à Jérusalem et en multipliant les provocations à la Mosquée Al-Aqsa dont le but des suprématistes juifs est de la détruire et de construire à sa place le troisième temple juif. Ensuite diplomatiquement, en convaincant les pays arabes qu’Israël a gagné, qu’il a dominé les Palestiniens et que les Arabes devait accepter ce fait accompli, faire avec et reconnaître Israël.

Résultat: l’opération Déluge d’Al-Aqsa, le 7 octobre 2023, qui est venu rappeler à Israël, à son gouvernement de fascistes et au monde entier que le peuple palestinien n’a pas baissé les bras et qu’Israël ne le domine pas. Également, tout le processus de normalisation avec les pays arabes s’est figé. Tout le projet de la coalition de droite israélienne a volé en éclats le 7 octobre.

Une violence contre-productive

Le Déluge d’Al-Aqsa a montré que l’ultra-violence du gouvernement israélien actuel était contre-productive, qu’elle n’a pas écrasé les Palestiniens mais qu’elle a réveillé comme jamais sa résistance. Toutefois, les fascistes au pouvoir en Israël n’ont pas compris que leur politique était inefficace et qu’elle ne leur permettait pas d’atteindre leur objectif.

Aveuglés par leur haine, violence et bêtise, ils se sont lancés dans un génocide atroce dès le 7 octobre et il se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Ce génocide n’a ni permis de détruire la branche armée du Hamas, la brigade Ezzeddine Al-Qassam ni aucune faction armée palestinienne et la population palestinienne demeure à Gaza viscéralement attachée à sa terre en dépit de la sauvagerie israélienne.

Toutefois, le pouvoir psychorigide en place en Israël n’a toujours pas compris que sa violence et sa haine n’écraseront pas les Palestiniens mais poursuivent leur génocide. Plus leur violence est contre-productive, plus ils la poursuivent. Le pouvoir israélien est bête, arrogant et criminel.

Cette coalition israélienne génocidaire n’a toujours pas compris qu’elle a en face d’elle un peuple qui se bat depuis plus d’un siècle d’abord contre le gangs sionistes implantés dès 1920, date du début du mandat britannique sur la Palestine puis contre Israël créé en 1948.

Cette coalition dont la violence n’a d’égal que la bêtise n’assimile pas que celui qui refuse le défaite depuis un siècle ne l’acceptera jamais. Les Palestiniens à Gaza, en dépit de subir les pires et les plus horribles souffrances, refuse de partir et ceux de Cisjordanie et Jérusalem malgré l’enfer quotidien que leur font subir Tsahal et les colons terroristes demeurent en Cisjordanie et à Jérusalem.

Une leçon de résilience

Cela pour les populations civiles hommes, femmes, enfants et tous âges confondus qui livrent au monde entier une leçon de patriotisme et de résilience à l’heure où l’humanité s’est habituée au confort et les gens se plaignent du moindre manque.

Maintenant, sur le plan militaire, comment des mouvements armés peuvent-ils tenir tête pendant cinq mois à l’une des armées dont on dit qu’elle est l’une des puissantes du Moyen-Orient et du monde? Comment continuent-ils de résister face à une armée ultra-moderne, armée jusqu’aux dents et soutenue par tous les moyens possibles et imaginables par les États-Unis et l’Occident en général qui n’arrêtent pas de la gaver avec les armes ultra-perfectionnées? Comment? Beaucoup de personnes y compris du monde arabe qui sont endoctrinées par la propagande occidentale pro-israélienne n’ont pas arrêté de se moquer du Hamas et des factions militaires palestiniennes à Gaza considérant qu’ils ne pesaient rien face à Tsahal et qu’ils allaient être écrasés.

Résultat: après cinq mois, les Brigades Ezzeddine Al-Qassam et les autres factions sont encore debout en train de combattre et Israël est empêtré dans le bourbier de Gaza ne savant plus quoi faire. À Khan Younès où sept brigades israéliennes ont été envoyées pour encercler la ville du sud-est de la bande de Gaza soi-disant que le chef du Hamas à Gaza Yahya Sinwar s’y trouve et alors qu’Israël a prétendu le 1er février dernier «avoir démantelé la brigade du Hamas à Khan Younès», les combats continuent de faire rage malgré l’encerclement de la ville. Et pas plus tard qu’hier, mercredi 6 mars 2024, un guet-apens y a été tendu à l’armée israélienne. C’est Tsahal qui a annoncé que «des soldats ont été pris en embuscade dans la ville de Hamad à l’ouest de Khan Younis», résultat un militaire a été tué et douze blessés dans six gravement.

Voilà, cinq mois de guerre sanglante et d’un génocide atroce et les Palestiniens sont toujours à Gaza et la résistance palestinienne est toujours résiliente y compris dans le nord où Tsahal a tout fait pour tenter d’éradiquer la résistance mais en vain. Au moins 5000 combattants y tiennent encore tête à l’armée israélienne comme nous l’avons évoqué dans l’article «Après quatre mois de guerre, les tunnels de Gaza toujours intacts».

Cette résilience palestinienne aussi bien populaire qu’au niveau des groupes armées a ébranlé le projet sioniste qui croyait que par la domination, les génocides, les déplacements forcés et la spoliation des terres, il n’y aura plus de Palestine ni de Palestiniens et qu’ils pourront faire main basse sur l’ensemble de la Palestine mandataire. C’est complètement raté. Non seulement les Palestiniens résistent mais ils veulent libérer l’ensemble du territoire de leur pays et ne croient pas en «une solution des deux États» qui est non seulement une illusion qui date depuis 30 ans mais en plus leur donne un semblant d’État dépouillé de toute souveraineté.

Un conflit à la croisée des chemins

L’ancien ministre jordanien des Affaires étrangères Marwan Muasher a écrit dans sa tribune mensuelle dans le journal Al-Quds Al-Arabi, le lundi 4 mars 2024: «La réalité de la situation est que le conflit israélo-arabe connaît aujourd’hui une transformation radicale. Les Israéliens vivent aujourd’hui dans une phase post-sioniste car le sionisme n’a pas réussi à perpétuer leur projet parce qu’il se heurte aujourd’hui à la réalité de plus de sept millions de Palestiniens dont la résilience sur le terrain brise le rêve sioniste d’un État purement juif. Les Palestiniens vivent dans une phase où leurs droits nationaux, politiques et humanitaires et leurs aspirations à vivre sur l’ensemble du territoire palestinien ont éclipsé un État à la souveraineté incomplète qui n’inclut pas Jérusalem, la vallée du Jourdain, les terres de colonies et le droit au retour (ils ne veulent pas d’un État palestinien formel et n’incluant qu’une petite partie de la Palestine mandataire dans le cadre de la solution des deux États mais veulent la libération de toute la Palestine mandataire, Ndlr). La résilience palestinienne aujourd’hui et à l’avenir sur l’ensemble du territoire palestinien aura pour vocation de renverser la table sur Israël et tous ses plans surtout après que les Palestiniens auront formé une majorité claire qui forcera finalement la communauté internationale à rejeter le régime d’apartheid israélien. Ce ne sont pas des rêves utopiques mais la réalité de la situation et de l’histoire.»

Après cinq mois, Israël n’a réussi ni à briser le peuple palestinien ni sa résistance armée. C’est la faillite du sionisme, idéologie arrogante, suprémaciste et génocidaire mais le pouvoir israélien ne l’a toujours pas compris et poursuit sa fuite en avant dans le crime et le terrorisme les plus abjects.