Ouverture à Borj Cedria d’un centre de formation en technologie de fibre optique

La chambre nationale des intégrateurs des réseaux télécoms (Cnirt-Utica) a inauguré, mercredi 6 mars 2024, au centre sectoriel de formation en mécatronique de Borj Cedria le premier laboratoire de formation sur le déploiement et la maintenance des réseaux de télécommunications en fibre optique.

Ce laboratoire a été réalisé dans le cadre de la coopération entre le secteur privé et le secteur étatique dans le domaine des télécommunications, en coopération avec l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) et financé par la coopération Suisse dans le cadre du programme Takween mis en œuvre par l’organisme Swisscontact, sous l’égide du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MEFP) et le Centre national de formation de formateurs et d’ingénierie de formation (Cenaffiff).

La cérémonie s’est tenue en présence de Riadh Chaoued, secrétaire d’Etat chargé des sociétés communautaires, le gouverneur de Ben Arous, le directeur de la coopération auprès de l’ambassade de Suisse en Tunisie, le directeur général de l’ATFP, le président de la Cnirt Halila Taoufik, des représentants du ministère des Technologies de la communication, de l’opérateur Tunisie Télécom et d’autres personnalités du secteur.

Ce laboratoire s’ajoute à un autre similaire qui a été installé dans le centre sectoriel de formation en télécommunication à la cité El-Khadra et ce suivant le même schéma de coopération et de financement. Il va permettre aux techniciens tunisiens diplômés et qui sont en phase de recherche d’un premier emploi de bénéficier d’une formation complémentaire co-certifiée par la Cnirt et l’ATFP sur la technologie de déploiement et de la maintenance des réseaux fibre optique et ce pour répondre aux besoins de telles compétences pour l’implantation d’un réseau de fibre optique de très haut débit dans le pays, qui soit fiable et sécurisé, répondant aux normes internationales et aux besoins des investisseurs locaux et étrangers

La capacité de formation des deux centres est de 100 techniciens co-certifiés par an ce qui répond au besoin du programme national de déploiement de la fibre optique dont la Cnirt espère voir achevé d’ici 2040. A cette date, il est prévu que tout le réseau des télécommunications de la Tunisie serait en fibre, or, actuellement, seuls 5% du réseau data fixe déployé dans le pays (soit à peu près 70 000 connexions) sont réalisés sur fibre optique et le reste est encore sur cuivre ou d’autres technologies alternatives).

Pour réaliser cet objectif, la Cnirt appelle la constitution d’un comité national pour l’exécution de ce projet sous l’égide du ministère des Technologies de la communication, avec les autres départements concernés et en coopération avec le secteur privé représentatif.

Président de la Cnirt

Halila Taoufik