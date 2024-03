Tunisie : L’UGTT déplore le décès de l’universitaire Souhaïl Chamli

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a déploré, ce samedi 9 mars 2024, le décès de l’universitaire Souhaïl Chamli, secrétaire général du Syndicat de base des professeurs de l’enseignement supérieur à la Manouba.

Souhaïl Chamli qui enseignait à la Faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba était spécialiste de traduction spécialisé, «militant pour les droits et les libertés en général et pour ceux de ses confrère en particulier», rappellent de nombreux professeurs, qui ont présenté leurs condoléances à la famille et aux proches du défunt.

Décrit comme «un homme brave et engagé, un professeur admiré et respecté de tous», Souhaïl Chamli laisse par ailleurs derrière lui plusieurs recherches et travaux.

Il sera accompagné à sa dernière demeure demain, dimanche 10 mars 2024, au cimetière El-Jellaz à Tunis, après la prière d’Al-Asr.

