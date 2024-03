Kaïs Saïed prie Dieu d’accorder la victoire aux Palestiniens (Vidéo)

Le président de la république Kaïs Saïed a choisi la mosquée Zitouna de Tunis pour s’adresser aux Tunisiennes et aux Tunisiens, dans la soirée du dimanche 10 mars 2024, la veille du mois de ramadan, pour leur rappeler les vertus du jeûne durant le mois sacré. (Vidéo).

«Ramadan ne doit pas être l’occasion de la spéculation et des hausses de prix», a-t-il déclaré, conscient du fait que les prix augmentent substantiellement durant ce mois où la consommation des produits alimentaires enregistre généralement une hausse de 20 à 25%, le mois de l’abstinence étant, paradoxalement, celui de la surconsommation.

Tout en rappelant l’importance du jeûne pendant ramadan, mois au cours duquel le Saint Coran a été révélé, Saïed a rappelé que le jeûne ne consiste pas seulement à s’abstenir de manger et de boire, mais aussi à adhérer aux finalités de l’islam et à veiller à ce que nos comportements soient irréprochables, citant, dans ce contexte, le verset 183 de la sourate Al-Baqarah : «Ô les croyants! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété,»

Le président de la république a conclu en priant Dieu «d’accepter notre jeûne et nos prières et d’accorder à nos frères en Palestine la victoire contre les sionistes usurpateurs jusqu’à la libération de toute la Palestine et l’établissement de son État indépendant avec Al-Qods comme capitale, la première des deux Qiblah et la troisième des Saintes Mosquées, et que la nation entière s’unisse autour d’une même parole pour mettre fin à ce crime et à cette guerre d’anéantissement et de famine», faisant ainsi allusion à la guerre d’extermination menée par l’Etat d’Israël à Gaza depuis le 7 octobre 2023.«Rien que samedi, des dizaines de personnes sont mortes de faim et de soif sous les yeux du monde, sans oublier ceux qui ont péri ou ont été blessés par les bombardements barbares partout », a-t-il rappelé, en concluant par le verset 160 de la sourate Al-Baqarah : «Si Allah vous donne Son secours, nul ne peut vous vaincre».

I. B.

Vidéo.