Tunis accueillera le 1er congrès des influenceurs maghrébins

La Tunisie accueille les 10 et 11 mai 2024 le premier congrès des influenceurs maghrébins, avec une cérémonie de remise des prix du premier concours maghrébin dans ce domaine.

Le comité directeur de l’Influencers International Academy (IIA) et ses représentants en Tunisie, au Maghreb et au Moyen-Orient, ont annoncé, le 7 mars, lors d’une conférence de presse à Tunis, qu’un Concours Maghreb a été lancé avec une récompense de 100 000 dinars tunisiens pour le lauréat de la région du Maghreb.

La Tunisie accueillera ce premier congrès sous le slogan «Création de contenus et influence à l’ère de l’intelligence artificielle», qui sera couronné par une cérémonie de remise de prix aux influenceurs, communicateurs, journalistes et créateurs de contenus de la région du Maghreb dans plusieurs domaines économiques, sociaux et les spécialités et secteurs technologiques.

Le coordinateur général de l’IIA, Wajdi Trabelsi, a annoncé lors de la conférence de presse le lancement d’un ambitieux programme de formation dans un certain nombre de spécialités techniques et professionnelles liées à la création de contenu et à l’influence publique, coïncidant avec l’ouverture des bureaux de l’IIA dans les régions d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

À l’ère de l’intelligence artificielle, l’industrie mondiale du contenu et les outils d’influence numérique subissent des transformations majeures et sans précédent.

Ce premier congrès, auquel participent des experts, des acteurs, des innovateurs et des startups, vise à explorer et débattre des défis majeurs et des opportunités passionnantes découlant des nouvelles technologies, des outils et algorithmes d’intelligence artificielle, et de leur utilisation future dans les médias, les communications, la recherche et commercialisation.

Lors du rassemblement en Tunisie de leaders d’opinion, de créateurs de contenu et de professionnels de la région du Maghreb, des séances plénières et des ateliers seront organisés pour discuter en profondeur des dernières tendances dans le monde et de la manière d’améliorer les usages de l’intelligence artificielle de manière éthique et manière efficace.

L’événement comprendra également des stands d’exposition présentant des technologies, produits et techniques innovants de l’écosystème de l’IA.

Le congrès offre l’opportunité d’interagir avec des entreprises émergentes et des partenaires stratégiques, de créer un réseau de relations et une plateforme de communication, de formation et d’échange entre les différentes parties prenantes.

Une campagne médiatique et multi-supports d’envergure a été entreprise dans les pays du Maghreb pour lancer le premier Concours maghrébin destiné aux influenceurs, professionnels des médias et créateurs de contenus.

Des partenariats et des accords de coopération ont été établis avec les principales chaînes de télévision, stations de radio et médias de la région pour assurer une mobilisation et une sensibilisation conjointes, tandis qu’un groupe d’ONG, d’entreprises et de marques innovantes soutiendront le concours, ses prix et ses initiatives.

D’après Tap.