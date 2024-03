Tunisie-Djerba : Décès de l’ancien ambassadeur Mohamed Karboul

Mohamed Karboul, ancien ambassadeur de Tunisie en Allemagne et ancien dirigeant au sein de différents ministères est décédé, ce mardi 12 mars 2024.

Enfant de Djerba, Mohamed Karboul, titulaire d’un doctorat en sciences économiques et sociales a occupé le poste de chargé de mission dans les années 1970, avant d’être nommé directeur des Affaires politiques au Premier ministère puis Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur.

En 1980, il rejoint le ministère des Affaires sociales puis celui de la Famille et de la promotion de la Femme, où il a occupé le poste de directeur général.

Commandeur dans l’Ordre de la République, Mohamed Karboul a ensuite été nommé ambassadeur de Tunisie en Allemagne, poste qu’il a occupé de 1991 à 1996.

Mohamed Karboul est décrit comme «un homme discret, emphatique, patriote et engagé, un bâtisseur de la Tunisie moderne qui a aimé la Tunisie et a toujours défendu les vraies réformes politiques et qui a toujours mis en valeur et fait la promotion de sa ville natale Djerba», lit-on notamment dans les hommages qui lui ont été rendus, ce soir.

L’inhumation aura lieu sur l’île de sa naissance à Djerba, au cimetière familial (Menzel Karboul), jeudi 14 mars, après la prière d’El-Dohr à la mosquée Ouled Hlal à 12h30, annonce sa fille Amel Karboul, ancienne ministre du Tourisme (janvier 2014- février 2015)., en précisant que la cérémonie du Fark aura lieu au domicile de la famille au 2, rue Ksour Essef, El Menzah 5 (Tunis) le 16 mars à partir de 20h.

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt.

Y. N.