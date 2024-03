Terre de jeux 2024 : Le relais autour du monde passera par la Tunisie le 14 mars

Le relais autour du monde organisé par Paris 2024 et France Diplomatie passera par la Tunisie ce jeudi 14 mars 2024, annonce l’ambassade de France.

En préparation aux Jeux olympiques de Paris 2024, Paris 2024 et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères organisent un relais sportif de 24 heures qui traversera les cinq continents à travers la mobilisation des ambassades de France à l’étranger et les départements, régions et collectivités d’Outre-mer (DROM-COM) labellisés «Terre de Jeux 2024».

Cet événement mondial sans précédent, qui démontre la capacité unique du sport à rassembler grâce à l’énergie des Jeux olympiques et paralympiques, passera par la Tunisie demain.

Les ambassades de France labellisées « Terre de Jeux 2024 » attendent plusieurs dizaines de milliers de participantes et participants. Plus d’une centaine d’athlètes prendront part à ce relais autour du monde et une quarantaine de sports seront mis en exergue (cricket, taekwondo, stand-up paddle, skateboard, pétanque, saut en longueur, lancer de disque et javelot, para athlétisme, para badminton…).

Communiqué