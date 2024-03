Tunisie : Sami Ben Slama poursuivi pour abus de confiance

Poursuivi pour abus de confiance, Sami Ben Slama, ancien membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a comparu ce mercredi 13 mars 2024 devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis.

C’est ce qu’il a annoncé lui même dans un post partagé sur Facebook, en commentant : «Le plus grand abus de confiance c’est de garder le silence sur ce qui se passe dans notre pays et de craindre la tyrannie…. Défendez votre pays et vos principes et ne vous soumettez à aucun régime qui exerce injustice et abus contre quiconque tente des réformes»

Rappelons que Sami Ben Slama est poursuivi dans plusieurs affaires, notamment suite à des plaintes déposées par l’Isie qui l’accuse de diffamations et d’accusations mensongères, alors qu’il affirme de son côté avoir seulement dénoncé des abus constatés au sein de l’Instance.

Y. N.