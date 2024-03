Ooredoo prépare la transition vers l’ère 5.5G et fait évoluer son réseau central

Le partenariat avec Huawei, signé en marge Mobile World Congress 2024, à Barcelone, Espagne, verra la modernisation de tous les réseaux centraux d’Ooredoo dans la région Mena et aux Maldives vers une architecture de pointe basée sur les services 5GC.

Le groupe Ooredoo se prépare à la transition vers l’ère 5.5G en faisant évoluer ses réseaux centraux sur des marchés clés en partenariat avec Huawei, un leader technologique mondial.

Le partenariat verra la modernisation des réseaux centraux d’Ooredoo au Qatar, au Koweït, à Oman, en Irak, en Tunisie, en Algérie et aux Maldives, ouvrant la voie aux services 5G de nouvelle génération.

Dans le cadre de cet accord, Ooredoo et Huawei collaboreront pour mettre à niveau tous les réseaux centraux vers une architecture de pointe basée sur les services 5GC. Cette évolution permettra de fournir des services innovants et des expériences de connectivité améliorées aux clients de la région.

Aziz Aluthman Fakhroo, directeur général du groupe et PDG d’Ooredoo, a déclaré : «En mettant l’accent sur l’innovation continue, Ooredoo s’engage à fournir des solutions de connectivité transformatrices qui amélioreront l’expérience de nos clients et répondront à leurs demandes évolutives à l’ère numérique. La transition vers l’ère 5.5G est une étape cruciale dans ce voyage et notre partenariat avec Huawei est essentiel pour continuer à fournir les meilleurs services sur nos marchés.»

Le réseau central joue un rôle crucial dans la connexion de divers réseaux industriels, réseaux de communication et Internet, facilitant ainsi le déploiement de nouveaux services et leur commercialisation.

En collaborant avec Huawei sur l’évolution du réseau central, Ooredoo vise à tirer pleinement parti des dernières technologies pour stimuler les innovations en matière de services et entrer dans la prochaine ère de connectivité.

Li Peng, président des ventes et services TIC chez Huawei, a déclaré : «Cet accord est une étape importante pour favoriser notre partenariat stratégique à long terme avec Ooredoo. Huawei s’engage à fournir une technologie de pointe dans le but d’assurer la réalisation de ce projet et d’aider Ooredoo à connaître le succès commercial.»

