UGTT : «Le droit syndical est une ligne rouge», prévient Taboubi

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Nouredine Taboubi a réaffirmé l’attachement de la centrale syndicale au dialogue, aux négociations sociales et à l’application des accords.

A l’occasion de la commémoration du 25e anniversaire du décès du leader syndicaliste Habib Achour (l’un des fondateurs de l’UGTT et qui l’a dirigée 3 reprises) , organisée ce jour à Sfax, Nouredine Taboubi a rappelé l’acquis historique de l’engagement et du militantisme syndical estimant que celui-ci doit être conservé et protégé afin de passer le flambeau aux générations futures dans les meilleures conditions en maintenant les principes de bases de la centrale syndicale.

Après avoir rendu hommage à Habib Achour figure nationaliste et militant qui avait notamment été emprisonné à plusieurs reprises durant le régime de Bourguiba, Nouredine Taboubi s’est exprimé sur la situation actuelle du pays, évoquant au passage les poursuites engagées contre des syndicalistes et en dénonçant un acharnement.

«Le droit syndical est une ligne rouge à ne pas franchir … Par ailleurs, le Syndicat est pleinement attaché au dialogue, aux négociations sociales et à l’application des accords signés avec les parties concernées», a-t-il lancé dans une déclaration à l’agence Tap, ce jeudi 14 mars 2024, ajoutant que le droit syndicale n’est nullement un privilège.

Sur un autre plan, le SG de la centrale syndicale a rappelé que la situation sociale en Tunisie est difficile et que les citoyens font face à la hausse des prix et à la détérioration du pouvoir d’achat, citant à ce propos la situation précaire des retraités, qui n’ont pas bénéficié d’augmentation malgré la cherté de la vie.

