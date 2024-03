Promotion des produits du terroir tunisiens à l’Expo Doha 

La Journée nationale de la Tunisie à l’Expo Doha a été une occasion renouvelée pour mettre en exergue une large gamme de produits du terroir tunisiens, dont les dérivés de dattes, les tomates séchées, l’eau de roses, l’eau de fleur d’oranger et biens d’autres. Les produits médaillés à la 4e édition du Concours tunisien des produits de terroir ont également été mis sous les projecteurs.

En marge de cet évènement, tenu le mercredi 6 mars 2024, une rencontre a été organisée par l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) avec la Chambre de commerce et d’industrie du Qatar.

Par ailleurs, une réunion de travail avec la société Loulou, l’une des plus importantes sociétés de distribution de produits alimentaires au Qatar, a été organisée afin d’explorer des voies pour continuer à promouvoir et à positionner les produits de terroir typiquement tunisiens. Cette même enseigne a déjà promue avec succès deux produits phares tunisiens, la figue de Djebba et la Grenade de Gabès.

La contribution du Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir (Pampat), mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) et financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (Seco) à l’organisation de la Journée nationale de la Tunisie s’insère dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre de la Stratégie tunisienne de promotion et valorisation des produits de terroir qui a été lancée sous l’égide du ministre de l’Agriculture en mai 2022.

D’autre part, le Pampat travaille depuis 2020 sur la promotion des filières dérivées de dattes et tomates séchées, deux produits qui montrent dynamisme économique grandissant.

Au cours des quatre dernières années, 1200 emplois ont été créés par les sociétés des deux secteurs et environ 10 millions de dinars d’investissement ont été réalisés. Les deux secteurs ont également vu leurs chiffres d’affaires augmenter de plus de 80%, en partie grâce à la bonne performance des exportations.

Aujourd’hui, les produits du terroir tunisiens se positionnent de plus en plus à l’échelle internationale et représentent les nouveaux fers de lance de l’économie tunisienne qui mise sur le développement inclusif de ces produits afin de répondre à une demande de plus en plus croissante aussi bien sur le marché local que sur les marchés d’exportation.

La journée a été organisée par l’Apia sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, en collaboration avec l’ambassade de la Tunisie à Doha, et avec l’appui du Pampat

Plusieurs ambassadeurs et personnalités accompagnant l’ambassadeur de Tunisie et la directrice générale de l’Apia ont pris part à cet événement au cours duquel des séances de dégustation d’une grande variété de pâtisseries et de plats tunisiens ont été animées par le chef tunisien Ayoub Chaftar.

D’après communiqué.