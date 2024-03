Tunisie : la demande de produits pétroliers en hausse de 2% en janvier 2024

La demande nationale en produits pétroliers en Tunisie a augmenté de 2%, à 379 kilotonnes équivalents pétrole (ktep), entre janvier 2023 et janvier 2024, indique le rapport mensuel sur la situation énergétique de janvier 2024 publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

L’Observatoire fait état d’une baisse de 20% de la demande de fioul, d’une hausse de 9% de la demande d’essence et de 7 % de celle de diesel.

En revanche, la demande de kérosène a baissé de 3% et celle de coke de pétrole de 13%.

La structure de la consommation de produits pétroliers n’a pas sensiblement évolué entre janvier 2023 et janvier 2024, à l’exception de quelques produits, notamment du fioul, dont la part a diminué de 4% en janvier 2023 à 3% en janvier 2024, du diesel, dont la part a augmenté de 43% à 45% sur la même période, et le coke de pétrole, dont la part a diminué de 13% à 11%.

La consommation de carburants routiers a augmenté de 7% entre 2023 et 2024. Elle représente 63% de la consommation totale de produits pétroliers.

La consommation de GPL a augmenté de 2% au cours de la même période.

La consommation de coke de pétrole a diminué de 13% entre janvier 2023 et janvier 2024 (données partiellement estimées). A noter que ce produit est utilisé exclusivement par les cimenteries et peut être remplacé par le gaz naturel et le fioul lourd.

En revanche, la consommation de carburéacteur en janvier 2024 était inférieure de 3% à celle de l’année précédente.

La demande totale de gaz naturel a chuté de 12% entre janvier 2023 et janvier 2024, à 371 ktep. Et la demande de production d’électricité a chuté de 12%, tandis que celle de consommation finale a diminué de 13%.

Le secteur de la production d’électricité reste de loin le plus gros consommateur de gaz naturel (62 % de la demande totale en janvier 2024), avec plus de 95% de la production d’électricité basée sur le gaz naturel.

La baisse de la demande du secteur de l’électricité est due à la disponibilité limitée du gaz naturel et ne reflète pas la demande du secteur de l’électricité.

Dans le secteur des utilisations finales non énergétiques, la demande de gaz naturel a diminué de 13%, à 142 ktep. La demande des clients à moyenne et basse pression a diminué de 12%, tandis que la demande des clients à haute pression a diminué de 16%.