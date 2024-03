Tunisie : La justice prolonge la détention de Frikha et de Harouni

Le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier a décidé de prolonger la période de détention de l’ancien ministre et dirigeant Ennahdha Abdelkarim Harouni et de l’homme d’affaires et ancien député Mohamed Frikha.

C’est ce qu’a rapporté Mosaïque FM en précisant que les avocats des concernés ont été informés de cette décision relative à une prolongation de détention de 4 mois supplémentaires.

Rappelons que Mohamed Frikha et Abdelkarim Harouni sont poursuivis dans une affaire de suspicions de corruption financière et administrative, liés à des marchés publics impliquant notamment un ancien directeur général d’une société pétrolière publique.

Y. N.