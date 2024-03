La Tunisie condamne l’attaque terroriste à Moscou et exprime sa solidarité avec la Russie

La Tunisie a fermement condamné l’attaque terroriste perpétrée hier à Moscou et a exprimé sa solidarité et son soutien à la Russie, au peuple et aux familles des victimes.

Déplorant une grave tragédie, la Tunisie a réaffirmé son rejet de toutes les formes de violence, d’extrémisme et de terrorisme, lit-on dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, qui a également présenté «l’expression de ses plus sincères condoléances et sa plus profonde sympathie aux dirigeants et au peuple russes ainsi qu’aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés».

De son côté, l’ambassade de Tunisie à Moscou a appelé à la prudence et a mis à disposition des Tunisiens vivant en Russie, un numéro de téléphone à contacter en cas d’urgence : +7 (995)7474163

Rappelons qu’au moins 133 personnes ont été tuées dans la soirée du vendredi 22 mars dans une attaque, suivie d’un incendie dans une salle de concert de la banlieue de Moscou, qui a été revendiquée par l’organisation terroriste de l’État islamique Daech.

Notons par ailleurs que des responsables russes ont avancé l’hypothèse d’une piste ukrainienne, alors que Volodymyr Zelensky le président ukrainien a accusé à son tour son homologue Russe Vladimir Poutine de vouloir rejeter la faute sur l’Ukraine.

Le Kremlin a par ailleurs annoncé ce samedi 23 mars 2024 l’arrestation de 11 personnes dont 4 assaillants de nationalités étrangères. Le président Russe qui a dénoncé un «acte terroriste barbare» a décrété un jour de deuil national dimanche.

Y. N.