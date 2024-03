Mandat de dépôt contre Boughalleb : Le SNJT va porter plainte contre le procureur

Le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) estime que rien ne justifie l’incarcération du journaliste et chroniqueur Mohamed Boughalleb et a annoncé son intention de porter plainte contre le procureur de la République pour «détention illégale» et atteinte à la liberté individuelle.

Réagissant au mandat de dépôt émis ce mardi 26 mars 2024 contre Mohamed Boughalleb dans le cadre d’une plainte pour diffamation déposée contre lui par une fonctionnaire du ministère des Affaires religieuses, le SNJT a dénoncé un acharnement contre les journalistes en lien avec l’exercice de leur métier tout en pointant du doigt «une la politique liberticide de la justice portant atteinte à la liberté de la presse et d’expression».

Dans son communiqué, le Syndicat a par ailleurs affirmé qu’il compte porter plainte contre le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis, considérant que le mandat de dépôt a été émis en violation des procédures en vigueur.

Le SNJT a par ailleurs appelé le président de la République Kaïs Saïed à faire valoir ses pouvoirs pour imposer le respect des dispositions de la constitution, la protection de la liberté de la presse et pour mettre fin aux abus contre les journalistes.

Y. N.