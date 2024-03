Affaire Abdelaziz Essid : Le verdict attendu le 29 mars

L’avocat Abdelaziz Essid a comparu ce mercredi 27 mars 2024 devant la huitième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis, qui annoncera son verdict le 29 mars courant.

Me Essid a affirmé que plus de 200 avocats se sont déplacés aujourd’hui pour défendre la profession et le droit à la défense, a-t-il lancé dans une déclaration à Mosaïque FM, estimant qu’il est poursuivi pour «avoir accompli son travail».

Membre du comité de défense des détenus dans l’affaire dite de complot contre de la sûreté de l’Etat, Me Essid a réaffirmé sa volonté de poursuivre son travail et son devoir de défense, considérant n’avoir commis aucun crime.

Y. N.