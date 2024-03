Pourquoi je démissionne du Département d’État américain

L’auteure explique dans cette tribune les raisons qui l’ont amenée à annoncer publiquement sa démission de son poste au Département d’Etat américain, le mercredi 26 mars 2024 : elle veut porter la voix de tous ses collègues qui se désolidarisent du soutien américain à la guerre israélienne à Gaza.

Par Annelle Sheline *

Depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre, Israël a utilisé des bombes américaines dans sa guerre à Gaza, qui a tué plus de 32 000 personnes – dont 13 000 enfants – et d’innombrables autres ensevelies sous les décombres, selon le ministère de la Santé de Gaza. Israël est accusé de manière crédible d’affamer les 2 millions de personnes qui restent, selon le rapporteur spécial de l’Onu sur le droit à l’alimentation; un groupe de dirigeants d’associations caritatives prévient que sans une aide adéquate, des centaines de milliers d’autres rejoindront probablement bientôt les morts.

Pourtant, Israël envisage toujours d’envahir Rafah, où la majorité des habitants de Gaza ont fui. Les responsables de l’Onu ont décrit le carnage qui devrait s’ensuivre comme «dépassant l’imagination». En Cisjordanie, des colons armés et des soldats israéliens ont tué des Palestiniens, notamment des citoyens américains. Ces actions, dont les experts en génocide ont témoigné comme étant un crime de génocide, sont menées avec le soutien diplomatique et militaire du gouvernement américain.

Une administration qui permet des atrocités à Gaza…

Au cours de la dernière année, j’ai travaillé pour le bureau consacré à la promotion des droits de l’homme au Moyen-Orient. Je crois fermement à la mission et au travail important de ce bureau. Cependant, en tant que représentant d’un gouvernement qui facilite directement ce qui, selon la Cour internationale de Justice, pourrait vraisemblablement être un génocide à Gaza, un tel travail est devenu presque impossible. Incapable de servir une administration qui permet de telles atrocités, j’ai décidé de démissionner de mon poste au Département d’État.

Quelle que soit la crédibilité des États-Unis en tant que défenseurs des droits de l’homme, elle a presque entièrement entamée depuis le début de la guerre. Les membres de la société civile ont refusé de répondre à mes efforts pour les contacter. Notre bureau cherche à soutenir les journalistes au Moyen-Orient. Pourtant, lorsque des ONG m’ont demandé si les États-Unis pouvaient aider lorsque des journalistes palestiniens étaient détenus ou tués à Gaza, j’ai été déçu que mon gouvernement n’ait pas fait davantage pour les protéger. Quatre-vingt-dix journalistes palestiniens à Gaza ont été tués au cours des cinq derniers mois, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ). Il s’agit du chiffre le plus élevé enregistré dans un conflit depuis que le CPJ a commencé à collecter des données en 1992.

En démissionnant publiquement, je suis attristé de savoir que j’exclus probablement un avenir au Département d’État. Je n’avais pas initialement prévu une démission publique. Parce que ma mission au sein de l’État avait été si court – j’avais été embauché pour un contrat de deux ans – je ne pensais pas avoir suffisamment d’importance pour annoncer publiquement ma démission. Cependant, lorsque j’ai commencé à annoncer à mes collègues ma décision de démissionner, la réponse que j’ai entendue à plusieurs reprises a été : «S’il vous plaît, parlez pour nous».

… et qui livre des armes mortelles à Israël

Dans l’ensemble du gouvernement fédéral, des employés comme moi tentent depuis des mois d’influencer les politiques, tant à l’interne que, en cas d’échec, publiquement. Mes collègues et moi avons vu avec horreur cette administration livrer des milliers de munitions à guidage de précision, de bombes, d’armes légères et d’autres aides mortelles à Israël et en autoriser des milliers d’autres, contournant même le Congrès pour le faire.

Nous sommes consternés par le mépris flagrant de l’administration à l’égard des lois américaines qui interdisent aux États-Unis de fournir une assistance aux armées étrangères qui se livrent à des violations flagrantes des droits de l’homme ou qui restreignent l’acheminement de l’aide humanitaire.

La propre politique de l’administration Biden stipule : «La légitimité et le soutien public aux transferts d’armes parmi les populations des États-Unis et des pays bénéficiaires dépendent de la protection des civils contre tout danger, et les États-Unis se distinguent des autres sources potentielles de transferts d’armes, en soulignant l’importance de la protection des civils. Pourtant, cette noble déclaration politique est directement en contradiction avec les actions du président qui l’a promulguée.

Le président Joe Biden lui-même admet indirectement qu’Israël ne protège pas les civils palestiniens du danger. Sous la pression de certains démocrates du Congrès, l’administration a publié une nouvelle politique visant à garantir que les transferts militaires étrangers ne violent pas les lois nationales et internationales en vigueur.

Pourtant, tout récemment, le Département d’État a confirmé qu’Israël respectait le droit international dans la conduite de la guerre et dans la fourniture de l’aide humanitaire. Dire cela alors qu’Israël empêche l’entrée adéquate de l’aide humanitaire et que les États-Unis sont obligés de larguer de la nourriture par voie aérienne aux Gazaouis affamés, cette conclusion tourne en dérision les affirmations de l’administration selon laquelle elle se soucie de la loi ou du sort des Palestiniens innocents.

Certains ont fait valoir que les États-Unis manquent d’influence sur Israël. Pourtant, le général de division israélien à la retraite Yitzhak Brick a souligné en novembre que les missiles, les bombes et les avions israéliens provenaient tous des États-Unis. «Dès qu’ils ferment le robinet, vous ne pouvez plus continuer à vous battre», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Tout le monde comprend que nous ne pouvons pas mener cette guerre sans les États-Unis. Période.»

Le soutien de Biden à Israël risque de déclencher une guerre régionale

Aujourd’hui encore, Israël envisage d’envahir le Liban, ce qui accroît le risque d’un conflit régional qui serait catastrophique. Les États-Unis ont cherché à empêcher une telle issue, mais ne montrent aucune volonté de refuser à Israël des armes offensives afin d’imposer une plus grande retenue là-bas ou à Gaza. Le soutien de Biden au gouvernement d’extrême droite israélien risque donc de déclencher une conflagration plus large dans la région, qui pourrait bien mettre les troupes américaines en danger.

Beaucoup de mes collègues se sentent trahis. J’écris pour moi mais je parle au nom de beaucoup d’autres, notamment Feds United for Peace, un groupe mobilisé pour un cessez-le-feu permanent à Gaza qui représente les travailleurs fédéraux à titre personnel à travers le pays et dans 30 agences et départements fédéraux.

Après quatre années d’efforts du président Donald Trump pour paralyser le département, les employés de l’État ont adopté l’engagement de Biden de reconstruire la diplomatie américaine. Pour certains, le soutien américain à l’Ukraine contre l’occupation illégale et les bombardements russes semble rétablir le leadership moral de l’Amérique. Pourtant, l’administration continue de permettre l’occupation illégale et la destruction de Gaza par Israël.

Je suis hantée par le dernier message sur les réseaux sociaux d’Aaron Bushnell, le militaire de 25 ans de l’US Air Force qui s’est immolé devant l’ambassade israélienne à Washington le 25 février : «Beaucoup d’entre nous aiment se demander : ‘‘Est-ce que je le ferais ? Qu’est-ce que je ferais si je vivais pendant l’esclavage ? Ou le Jim Crow Sud? Ou l’apartheid ? Que ferais-je si mon pays commettait un génocide ?’’ La réponse est : vous le faites. Tout de suite.»

Je ne peux plus continuer ce que je faisais. J’espère que ma démission pourra contribuer aux nombreux efforts visant à pousser l’administration à retirer son soutien à la guerre d’Israël, pour le bien des 2 millions de Palestiniens dont la vie est en danger et pour le bien de la position morale de l’Amérique dans le monde.

Traduit de l’anglais.

* Avant sa démission, l’auteure a travaillé pendant un an en tant que responsable des affaires étrangères au Bureau des affaires du Proche-Orient du Bureau de la démocratie, des droits de l’homme et du travail du Département d’État américain.

Source: CNN.